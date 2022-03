Δένδιας για Ουκρανία: Συναντήσεις με τους πρέσβεις Ν. Αφρικής και Κίνας

Συνάντηση με την πρέσβη της Νότιας Αφρικής, Μπερίλ Σισούλου, πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, νωρίτερα σήμερα. Η συζήτηση εστίασε στις διμερείς σχέσεις, υπό το φως της σημαντικής παρουσίας της ελληνικής ομογένειας στη Νότια Αφρική, στην ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας με την αφρικανική ήπειρο και της υποψηφιότητας της χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το 2025-26, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Επίσης, η πρέσβης ενημέρωσε τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τον ενδεχόμενο ρόλο της Νοτίου Αφρικής σε διαμεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σε συνέχεια τηλεφωνικής συνομιλίας του Προέδρου της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν.

Παράλληλα συνάντηση με τον πρέσβη της Κίνας, Σιάο Τζουντσένγκ (Xiao Junzheng) πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας νωρίτερα σήμερα. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η κατάσταση στην Ουκρανία και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Συναντήθηκα με τον Πρέσβη της Κίνας X.Junzheng, με τον οποίο συζητήσαμε για την κατάσταση στην Ουκρανία & τις εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο – Ι had a discussion @GreeceMFA with #China Ambassador Xiao Junzheng about the situation in #Ukraine & developments in #EasternMediterranean pic.twitter.com/gc7hEoaglI

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 11, 2022