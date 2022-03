Τσέρνομπιλ Ουκρανία – τώρα: Έντονη ανησυχία για τον πυρηνικό σταθμό

Η κρατική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί. Το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας είχε δηλώσει χθες πως το ηλεκτρικό ρεύμα στο Τσέρνομπιλ είχε αποκατασταθεί από Λευκορώσους ειδικούς. Η Ουκρανία έχει προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο διαρροής ραδιενέργειας εάν η γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης, που έχει καταστραφεί στις εχθροπραξίες, δεν επισκευαστεί στο εργοστάσιο, το οποίο έχει καταληφθεί από ρωσικές δυνάμεις.

«Οι προσπάθειες αποκατάστασης της εξωτερικής τροφοδοσίας ισχύος του χώρου βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κρατική ρυθμιστική αρχή που είναι αρμόδια για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Όταν διακόπτεται η εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ενεργοποιείται μια γεννήτρια ντίζελ έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης εξέφρασε σήμερα την ανησυχία της για την κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ.

⚡️Ukraine's intelligence: Russia prepares provocation in Chornobyl.

According to Ukraine’s Defense Ministry, Russian President Vladimir Putin has given an order to prepare a disaster at the Chornobyl nuclear power plant and claim that Ukraine is responsible for it.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 11, 2022