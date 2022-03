Ουκρανός υπουργός Άμυνας: Σαρκαστικό tweet προς τους Ρώσους

Με άκρως σαρκαστική διαθεση, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Αλεξέι Ρεζνίκοφ ζήτησε από τους Ρώσους στρατιώτες και τη Ρωσία «να παραδοθούν πριν να είναι πολύ αργά», καθώς η Ουκρανία «θα δεχτεί με κατανόηση την παράδοσή σας»!

Παράλληλα, ο Ρεζνίκοφ τόνισε πως τα μέλη της κυβέρνησης και ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι παραμένουν στις θέσεις τους και εξακολουθούν να εργάζονται για τη χώρα.

«Καλησπέρα. Τα μέλη της κυβέρνησης εξακολουθούν να βρίσκονται στις θέσεις τους, στην Ουκρανία και να εργάζονται υπό τον πρόεδρό τους. Ξέρουμε πως αυτό είναι δυσάρεστο για τη Ρωσία! Προτρέπω κάθε Ρώσο στρατιώτη να παραδοθεί απευθείας στους Ουκρανούς πριν να είναι πολύ αργά. Η Ουκρανία θα δεχτεί την παράδοση της Ρωσίας με κατανόηση…» ανέφερε στο Twitter.

Good evening,we’re from Ukraine🇺🇦

The President,country's leadership,members of the government-all work,in their places.We know how sad its for 🇷🇺.I recommend every russian soldier to follow a russian ship before its too late. BTW 🇺🇦 will accept 🇷🇺 capitulation with understanding pic.twitter.com/dKIIB5LHEE

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 10, 2022