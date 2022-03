Play off: Την Κυριακή η πρώτη κόντρα

Τα play off της Super League αρχίζουν την Κυριακή και στην πρεμιέρα ξεχωρίζει το αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Την Κυριακή, στις 19:30, στη «Λεωφόρο», διεξάγεται το μεγάλο παιχνίδι. Και οι 2 ομάδες θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη, ο Παναθηναϊκός για να μειώσει στον 1 βαθμό τη διαφορά τους και η ΑΕΚ για να ξεφύγει με 7 πόντους. Στα καταστήματα ΟΠΑΠ παίζεται με ενισχυμένες αποδόσεις το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα». Την Κυριακή γίνονται και τα άλλα 2 παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής των play off. Στις 19:00 ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός υποδέχεται στο Καραϊσκάκη τον Άρη, την μοναδική ομάδα που έχει καταφέρει να τον κερδίσει στο πρωτάθλημα και στις 21:30 ο δεύτερος στη βαθμολογία ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τον ΠΑΣ Γιάννινα. Μεγάλο ματς γίνεται και στην Premier League, το Σάββατο, στις 19:30, στο Old Trafford, ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τότεναμ. Μάχη για το εισιτήριο του Champions League δίνουν οι 2 ομάδες. Η Γιουνάιτεντ έχει 2 βαθμούς περισσότερους, αλλά και 2 παιχνίδια παραπάνω, από την Τότεναμ.

Επιλογές για σκόρερ, γκολ και κόρνερ

Για τα παιχνίδια των play off της Super League και το ντέρμπι της Premier League το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων στον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, το σύνολο των κόρνερ, την ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου, τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης, το τελικό αποτέλεσμα & Goal/No Goal, το τελικό αποτελέσματα & Over/Under, το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ, τα σκορ πολλαπλών επιλογών.

Ειδικά στοιχήματα για τα βραβεία BAFTA

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και ειδικά στοιχήματα για τα Βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η 75η τελετή απονομής των Βραβείων BAFTA γίνεται την Κυριακή. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν σε ειδικά στοιχήματα για τα βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, Α' και Β' ανδρικού ρόλου, Α' και Β' γυναικείου ρόλου και καλύτερης βρετανικής ταινίας.