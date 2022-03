Έλον Μασκ παιδιά: Ξανά πατέρας ο επιχειρηματίας υπό άκρα μυστικότητα

Αν και όλοι θεωρούσαν ότι το ζευγάρι χώρισε, η Grimes και ο Έλον Μασκ υποδέχτηκαν στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους… λίγους μήνες πριν. Η 33χρονη μουσικός αποκάλυψε στο Vanity Fair ότι το μωρό τους γεννήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα τον Δεκέμβριο μέσω παρένθετης μητέρας. Το όνομα της μικρούλας είναι εξίσου παράξενο με του αδερφού της, X-A-Xii Musk. Το ζευγάρι ονόμασε το νεογέννητο κορίτσι Exa Dark Sideræl ή για συντομία, ‘Y’.

Σύμφωνα με την τραγουδίστρια, το ιδιόμορφο όνομα του νεογέννητου το εμπνεύστηκε από τον όρο «exaFLOPS», που είναι «η ικανότητα να εκτελείς 1 πεντοσεπτομύριο πράξεις σε κάποια ηλεκτρονική συσκευή ανά δευτερόλεπτο» για να τονίσει την σημασία της «ταχύτητας», ενώ το δεύτερο όνομά της, Dark, σχετίζεται με την αγάπη της Grimes για το σκοτάδι και το άγνωστό σκοτεινή ύλη. και «το άγνωστο».

