Αμάντα Γεωργιάδη – Eurovision 2022: Με το «Die together» η Ελλάδα στον διαγωνισμό

Μια αληθινή ιστορία αγάπης που έζησε, έγραψε και ερμηνεύει η Αμάντα Γεωργιάδη διηγείται το video clip του τραγουδιού «Die together», που βγήκε πρώτη φορά στον αέρα την Πέμπτη 10 Μαρτίου, αποκλειστικά από το Στούντιο 4 της ΕΡΤ1 και είναι πλέον διαθέσιμο στο ΕRTFLIX. Η Αμάντα Γεωργιάδη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision. Με φόντο το μοναδικό τοπίο της ακριτικής Σύμης, όπου έγιναν τα γυρίσματα, ο σκηνοθέτης Κώστας Καρύδας επέλεξε να μη δημιουργήσει μια συνηθισμένη πλοκή που έχουν συνήθως αντίστοιχα video clip, αλλά να εστιάσει με τον φακό του στις τόσο διαφορετικές στιγμές και στα συναισθήματα που κρύβει κάθε σχέση.

Πρωταγωνιστές της ιστορίας μας είναι ένα νεαρό ζευγάρι που επισκέπτεται το νησί στο οποίο γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν. Όμως, αυτή τη φορά όλα είναι διαφορετικά. Τα χαμόγελα και οι ευτυχισμένες στιγμές εναλλάσσονται με την πίκρα, την απογοήτευση και τη ματαίωση που αποτυπώνεται στο βλέμμα όλων μας, όταν συνειδητοποιούμε ότι μια σχέση τελειώνει. Το σπάνιο, αλλά και τόσο εντυπωσιακό τοπίο της Σύμης, που αποτυπώνεται με εξαιρετικό τρόπο στο video clip, μοιάζει να είναι ο τρίτος χαρακτήρας της ιστορίας. Ας γνωρίσουμε όμως καλύτερα την Αμάντα η οποία είναι μόλις 24 ετών.

Η Αμάντα άρχισε να παίζει πιάνο σε ηλικία 5 ετών

Η Αμάντα Γεωργιάδη μέχρι τα τρία της χρόνια βρισκόταν στα Ιωάννινα και ζούσε με τους γονείς της, μέχρι τη στιγμή που αποφάσισαν να φύγουν για τη Νορβηγία. Εκεί άρχισε να μεγαλώνει με πολλή αγάπη η Αμάντα η οποία στο μεταξύ έμαθε και τον κόσμο της μουσικής. Ήταν μόλις 5 ετών όταν άρχισε να παίζει πιάνο ενώ στην εφηβεία της έγραψε και τα πρώτα δικά της τραγούδια. Από εκεί και μετά άρχισε να εξωτερικεύει το ταλέντο της και να γίνεται γνωστή, αρχικά στον κύκλο της και ύστερα σε μεγαλύτερο κοινό μέχρι που τελικά έφτασε να κάνει επιτυχίες πανευρωπαϊκά.

Η Αμάντα αν και ως επαγγελματική κατεύθυνση έχει επιλέξει την Ιατρική παράλληλα αποφάσισε να ασχοληθεί και με τη μουσική. Μάλιστα στα 18 της, όταν πέρασε στην Ιατρική Σχολή στο Όσλο αποφάσισε να συμμετάσχει και σε διάφορα φεστιβάλ μουσικής στη Νορβηγία. Σε ένα από αυτά την ανακάλυψε μία μεγάλη δισκογραφική εταιρία, η Propeller Records με την οποία κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο χρησιμοποιώντας το καλλιτεχνικό όνομα Amanda Tenfjord, επίθετο εμπνευσμένο από τη νορβηγική πόλη στην οποία μεγάλωσε.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο της single Promises

Ο δεύτερος προσωπικός της δίσκος περιελάμβανε το τραγούδι Then I fell in love το οποίο γνώρισε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία παραμένοντας για πάνω από 20 εβδομάδες στο επίσημο Top 10 των ραδιοφωνικών μεταδόσεων στη Νορβηγία. Η Amanda έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης όπως το Reeperbahn Festival, το Iceland Airwaves, το the Great Escape και το Eurosonic.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο της single Promises, σε συνεργασία με έναν από τους πιο αξιόλογους καλλιτέχνες στη Σκανδιναβία, τον Thomas Dybdahl. Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στις σημαντικότερες λίστες του Spotify σε Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και στην Ισλανδία.