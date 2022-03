Δημήτρης Κοντομηνάς βιογραφικό: Η ζωή και το έργο του επιχειρηματία

Ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοντομηνάς έφυγε από τη ζωή σήμερα Πέμπτη 10 Μαρτίου, σε ηλικία 83 ετών. Ο Δημήτρης Κοντομηνάς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ιδιωτικό νοσοκομείο, δίνοντας μάχη για τη ζωή του. Υπήρξε ένας από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες στην Ελλάδα με δραστηριότητα στο χώρο των ασφαλειών, της τηλεόρασης, των αιθουσών κινηματογράφου και του λιανικού εμπορίου.

Ο Δημήτρης Κοντομηνάς γεννήθηκε στις 3 Ιουνίου του 1939 και μεγάλωσε στα Σεπόλια, με οικογένεια που κατάγεται από την Αρκαδία. Ο πατέρας του είχε βιοτεχνία με χρώματα. Πήγε στο Δημόσιο σχολείο της Ακαδημίας Πλάτωνος και γυμνάσιο στη Μέση Εμπορική Σχολή. Mεγαλώνοντας ο νεαρός Κοντομηνάς είχε δύο δρόμους να επιλέξει: Να παραμείνει στη βιοτεχνία του πατέρα του ή να φύγει για σπουδές στο εξωτερικό. Προτίμησε τον δεύτερο δρόμο.

Οι σπουδές και η ζωή στη Βηρυτό

Ο ίδιος ήθελε να πάει στην Αμερική και να σπουδάσει Οικονομικά και ο πατέρας του ήταν διατεθειμένος να πουλήσει ένα οικόπεδο για να φτάσει ο γιος του ως τις ΗΠΑ και μετά θα δούλευε για να τα βγάλει πέρα. Ωστόσο, ο ίδιος πήρε υποτροφία για το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, η οποία του άνοιξε διάπλατα την πύλη στο “επιχειρείν”. Τότε η Βηρυτός ήταν το “Παρίσι της Ανατολής”, δεν κοιμόταν ποτέ και το διεθνές jet set ξεφάντωνε εκεί που συναντιόνταν σε μια μοναδική φυσική ομορφιά, η αραβική, μεσογειακή και η ευρωπαϊκή νύχτα.

Ο Κοντομηνάς έφτασε εκεί με άλλους 160 υποτρόφους Έλληνες και ξεκίνησε για να γίνει δάσκαλος. Ο ίδιος δεν ήθελε αυτή την κατεύθυνση, πήρε μόνος του μια γόμα έσβησε το τμήμα Εκπαίδευσης και έγραψε μόνος του Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ο νεαρός, σχεδόν έφηβος Δημήτρης Κοντομήνα, πήρε αμερικανική παιδεία αλλά με την παράξενη πόλη, τη Βηρυτό να τον σημαδεύει βαθιά. Ο ίδιος και οι υπόλοιποί Έλληνες φοιτητές, είχαν 100 δολάρια το μήνα για νοίκι, φαγητό, μετακινήσεις. Για να βγάζει χαρτζιλίκι και να ζει λίγο από τη μαγική ατμόσφαιρα της πόλης, έκανε διάφορες δουλειές, παράλληλα με τις σπουδές του στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Ανάμεσά σ’ αυτές, έκανε μεταφράσεις σε ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Η γνωριμία με τη σύζυγό του Φρίντα

Οι έμπειροι ασφαλιστές στους οποίους εργάστηκε, κατάλαβαν ότι ήταν ένα μεγάλο, φυσικό ταλέντο στις πωλήσεις και τον παρότρυναν να αφιερωθεί και να ασχοληθεί επαγγελματικά με τις ασφάλειες. Κάτι που έκανε με μεγάλη επιτυχία. Μόλις στα 20 του, ο νεαρός τότε επιχειρηματίας, ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε την εκρηκτική, κοσμική, εκκεντρική, Φρίντα, ένα σύμβολο του αθηναϊκού κοσμοπολιτισμού, η οποία, όπως λέγεται, τον μύησε στο φέρεσθαι και στο who is who της υψηλής κοινωνίας.

Την γνώρισε και την παντρεύτηκε στη Βηρυτό, “μυστικά, σχεδόν κλεφτά, χωρίς κανένα φίλο ή συγγενή παρόντα” θυμάται δεκαετίες αργότερα. Μαζί απέκτησαν μια κόρη, τη Μαρία. Το 1963 ο Δημήτρης Κοντομηνάς άρχισε να εργάζεται ως ασφαλιστής στην American Life στην ALICO δηλαδή, ενώ το 1969 ίδρυσε μαζί με τον Αλέξανδρο Ταμπουρά την ασφαλιστική εταιρία Interamerican.

Οι επιχειρηματικές του κινήσεις

Ταχύνους, αποφασισμένος, ρισκαδόρος, εφευρετικός, οξυδερκής, έξυπνος στο αποκορύφωμα της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ιδρύει και εξαγοράζει πλήθος επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων, όπως την τράπεζα Interbank, που στην συνέχεια εξαγοράστηκε από την Eurobank, την Intertech, τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της Panasonic στην Ελλάδα, την Ευρωκλινική Αθηνών, την τράπεζα Novabank που έγινε Millennium Bank και τελικά εξαγοράστηκε από την Πειραιώς.

Εξαγόρασε τον στόλο αεροσκαφών και ελικοπτέρων InterJet, την εταιρία βιολογικής καλλιέργειας GreenFarm, μεταξύ 1998–2001 ήταν ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας του Άρη Θεσσαλονίκης, είχε το 50% των μετοχών του τηλεοπτικού σταθμού Alpha και του αθηναϊκού ραδιοφωνικού σταθμού Alpha 98.9, τις κινηματογραφικές αίθουσες Village Roadshow Greece, τα περιφερειακά κανάλι Channel 9 στην Αθήνα και Κανάλι 9 στη Θεσσαλονίκη, και το 5 του ραδιοφωνικού σταθμού Alpha 96.5 στη Θεσσαλονίκη και ακόμα η Prime Ασφαλιστική, η MyDirect, η τηλεφωνική Cosmoline, o πολυχώρος της Αίγλης Ζαππείου κ.λπ.

Οι δεσμοί του με τη θρησκεία

Ο επιχειρηματίας λάτρεψε την καλή ζωή με ότι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή τα ταξίδια, τις κρουαζιέρες, τα πάρτι και τα μπουζούκια. Είχε στενούς ωστόσο δεσμούς με την εκκλησία και υπήρξε ευεργέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, και είχε λάβει τον τίτλο “Μέγας Άρχων Πρωτέκδικος”.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε τα σημαντικά προβλήματα υγείας έχοντας την κόρη του Μαρία και τον γαμπρό του Αριστοτέλη Τζιαμπίρη στο πλευρό του. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν στο νοσοκομείο και από τότε δεν βγήκε ποτέ, όπως συνομολόγησαν οι δικοί του άνθρωποι.