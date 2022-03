Αμπράμοβιτς Τσέλσι: Νέο πρόβλημα με την πώληση της ομάδας

Κυρώσεις σε επτά Ρώσους ολιγάρχες ανακοίνωσε σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο ανάμεσά τους και ο Ρομάν Αμπράμοβιτς. Τα περιουσιακά στοιχεία του Αμπράμοβιτς θα δεσμευτούν ενώ του απαγορεύονται οι συναλλαγές με ιδιώτες και επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου κάτι που σημαίνει ότι η πώληση της Τσέλσι βρίσκεται στον «αέρα». Την ίδια ώρα οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον Αμπράμοβιτσς από την Βρετανική κυβέρνηση επηρεάζουν και την Τσέλσι καθώς η ομάδα δεν θα μπορεί πλέον να πουλά εισιτήρια για τους αγώνες της, να κάνει μεταγραφές παικτών ενώ κλείνει και το κατάστημά της.

Η ομάδα θα μπορεί να λειτουργήσει με ειδική άδεια, όμως η πώληση βρίσκεται σε αναμονή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα μπορούν στο άμεσο μέλλον να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Η Βρετανία έχει επιβάλει κυρώσεις και σε άλλους έξι ολιγάρχες. Πρόκειται για τους, Σετσίν, Ντεριπάσκα, Λεμπέντεφ, Μίλερ, Κόστιν και Τοκάρεφ. O Ντεριπάσκα έχει μετοχές στον όμιλο En+ Group. Ο Σετσίν είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Rosneft και ο Λεμπέντεφ είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου Διευθυντών της Bank Rossiya.«Δεν μπορεί να υπάρξουν ασφαλή καταφύγια γι’ αυτούς που υποστήριξαν την άγρια επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία», δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Massive news: Roman Abramovich sanctioned. All UK assets frozen. Chelsea can still operate under a special licence but sale now on hold. Club will not be allowed to sell any more tickets – only season ticket holders can go to games for the foreseeable future.

