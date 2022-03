Τσέχικοι σκαντζόχοιροι Ουκρανία: Οι αντιαρματικές οχυρώσεις που θυμίζουν Β Παγκόσμιο Πόλεμο

Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στα ουκρανικά εδάφη, στην Ουκρανία ξεδιπλώθηκε μια άνευ προηγουμένου οργάνωση σε κάθε επίπεδο για την αντιμετώπιση του εχθρού. Στρατός, κυβέρνηση, αλλά και αμέτρητοι απλοί πολίτες που έσπευσαν να παρουσιαστούν ως εθελοντές, άρχισαν να κατασκευάζουν οχυρωματικά έργα για να μετατρέψουν σε εφιάλτη την είσοδο των Ρώσων στρατιωτών στις πόλεις τους, και ειδικότερα στο Κίεβο.

Αυτό που κρίθηκε ως το πιο αποτελεσματικό είναι μια οχύρωση που έρχεται από το παρελθόν: οι “τσέχικοι σκαντζόχοιροι”. Ποια είναι όμως η ιστορία αυτού του είδους οχύρωσης; Καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρώτης Τσεχοσλοβακικής Δημοκρατίας (1918–1938) όταν κανείς δεν αμφέβαλλε ότι το χιτλερικό Γ’ Ράιχ θα προσπαθούσε να επιτεθεί στο έδαφος της, ξεκίνησε η κατασκευή αυτού του είδους των οχυρωματικών.

Ορισμένες από αυτές “επιζούν” ακόμα ως μνημεία. Ο λόγος για τον οποίο η χιτλερική εισβολή θεωρούνταν βέβαιη ήταν πως η περιοχή της δυτικής Σουδητίας που όριζε τα εδάφη της βόρειας Βοημίας και της Μοραβίας στη περιοχή των Σουδητικών ορέων στα σύνορα Τσεχοσλοβακίας και Πολωνίας εθνοτικά ήταν γερμανικά, δηλαδή οι Ναζί τα θεωρούσαν μέρος της Γερμανίας.

Το 1936, ελπίζοντας να υπερασπιστούν το νέο κράτος τους, οι Τσεχοσλοβάκοι άρχισαν να χτίζουν αμυντικά οχυρά κατά μήκος των συνόρων. Το αποτέλεσμα ωστόσο ήταν ο Χίτλερ να προσαρτήσει τη Σουδητία παρά τις εντυπωσιακές συνοριακές οχυρώσεις.

Το αποκαλούμενο “Τείχος του Ατλαντικού” ήταν μια εκτεταμένη σειρά παράκτιων οχυρωματικών έργων που κατασκευάστηκαν από τη Ναζιστική Γερμανία κατά το χρονικό διάστημα από το 1942 έως το 1944. Και εδώ χρησιμοποιήθηκαν αυτού του τύπου οι οχυρώσεις που εμποδίζουν την πρόσβαση κυρίως σε οχήματα και τανκς, αλλά μπορούν να αποτρέψουν και την προσέγγιση των αποβατικών σκαφών. Τα έργα κάλυπταν σχεδόν ολόκληρο το μήκος των ακτών της δυτικής Ευρώπης και αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση της αναμενόμενης απόβασης των Συμμάχων, με ορμητήριο τη Μεγάλη Βρετανία.

