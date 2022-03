Κίεβο επίθεση – πόλεμος στην Ουκρανία: Φωτογραφίες με ρωσική φάλαγγα αποκαλύπτουν το σχέδιο

Το Κίεβο βρίσκεται υπό στενή πολιορκία και ανά πάσα στιγμή ελλοχεύει ο κίνδυνος της τελικής επίθεσης από τις ρωσικές δυνάμεις. Είναι σαφές πλέον ότι η Ουκρανία παλεύει με «ξύλινα σπαθιά» απέναντι στη Ρωσία καθώς έχει μείνει μόνη της στρατιωτικά, με εξαίρεση μία μικρή βοήθεια από ευρωπαϊκές χώρες. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι φαίνεται ότι έχει αντιληφθεί τα δυσμενή δεδομένα και απευθύνει πρόταση στη Μόσχα για συμβιβασμό, ενώ οι διπλωματικές πρωτοβουλίες συνεχίζονται στο παρασκήνιο για την εξεύρεση μία διπλωματικής λύσης. Σήμερα, που συμπληρώνονται δύο εβδομάδες από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Maxar Technologies δημοσίευσε δορυφορικές φωτογραφίες από τις κινήσεις του ρωσικού στρατού έξω από το Κίεβο.

The latest set of satellite images of destruction around Kyiv includes this pic of the bridge over the Irpin River, destroyed by Ukrainian forces to try and stall any Russian advance to the heart of the city. 📸:@Maxar pic.twitter.com/qWfM0iuczT

— Vishnu Som (@VishnuNDTV) March 9, 2022