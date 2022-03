Αντιαρματικοί εκτοξευτές – Ουκρανία: Έφτασε ο “φονιάς” των τανκ

«Περιμένουμε τα τανκ σας» λέει στο σχετικό βίντεο ο Ουκρανός στρατιώτης, δείχνοντας τα τελευταίας γενιάς Panzerfaust 3, τους αντιαρματικούς εκτοξευτές που στην τελευταία έκδοση τους, διαθέτουν μέχρι και υπολογιστή για την ανάλυση των δεδομένων βολής καθώς και αποστασιόμετρο λέιζερ. Το συγκεκριμένο αντιαρματικό όπλο έχει μέγιστο βεληνεκές 600 μέτρα και μπορεί να διαπεράσει 360 mm ομοιογενούς θωράκισης και προορίζεται περισσότερο για βολές κατά στατικών στόχων. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Ουκρανικού στρατού, πρόκειται για το όπλο που θα τους βοηθήσει να σπάσουν την φάλαγγα των αρμάτων που βρίσκεται έξω από το Κίεβο και δη των ακινητοποιημένων τανκ που έχουν βυθιστεί μέσα στη λάσπη.

Κοινό γνώρισμα όλων των Panzerfaust 3 είναι το διαμέτρημα των 60 mm και η πολεμική κεφαλή διαμετρήματος 110 mm. Η κατασκευή τους ξεκίνησε το 1978 από την εταιρία Dynamit-Nobel και το 1985 άρχισαν οι πρώτες δοκιμές. Το όπλο τέθηκε σε μαζική παραγωγή στις αρχές τις δεκαετίας του 1990 και πριν από λίγες μέρες οι γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν πως πρόκειται να παραδώσουν μεγάλο αριθμό Panzerfaust στον ουκρανικό στρατό, κάτι που συνέβη τα τελευταία 24ωρα. Μάλιστα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερ, που επικαλείται επιστολή του ολλανδικού υπουργείου Άμυνας στο κοινοβούλιο της χώρας, η Ολλανδία θα παράσχει με τη σειρά της στις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις 50 αντιαρματικούς εκτοξευτές Panzerfaust 3 μαζί με 400 ρουκέτες.

500 #Stingers and 1000 anti-tank grenade launchers #panzerfaust were delivered from #Germany.

where do you think they will end up somewhere other than sold on the black market ?

TO whom… ?

For what purpose ?#UkraineWar #UkraineCrisis #NATO #UE https://t.co/oEspaocCYa

— ₩o1ANd, ₽h.D, akA fAKe y€bANa$HkA (@ArssenievDaniel) March 2, 2022