Αποστολή όπλων στην Ουκρανία: Τι λέει ο Στέφανος Μάνος

«Η Χερσώνα, η Μαριούπολη, το Κίεβο αυτή την στιγμή πολιορκούνται και βομβαρδίζονται ούτως ώστε να ισοπεδωθούν. Κάθε μια από αυτές τις πόλεις είναι το ισοδύναμο με το Μεσολόγγι, κάθε μια από αυτές τις πόλεις έχει ελεύθερους πολιορκημένους, το μόνο που αποζητούν είναι η ελευθερία. Για την απελευθέρωση της Ελλάδας προσέτρεξαν χιλιάδες από όλα τα μέρη του κόσμου. Θα ήταν λοιπόν ιστορική ατιμία να απουσιάσουμε εμείς από την Ουκρανία. Και αυτό δεν το δέχομαι για εμάς» τόνισε μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 και την εκπομπή «Το GPS της Επικαιρότητας» με τον Θάνο Σιαφάκα, ο Στέφανος Μάνος. Σημειώνοντας ότι δεν καταλαβαίνει αυτούς που λένε ότι δεν πρέπει να στείλουμε υλικό, ο κ. Μάνος επισήμανε ότι «είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε».

«Εγώ συμφωνώ απολύτως με την κυβέρνηση που έστειλε αμυντικό υλικό. Πώς φαντάζονται αυτοί που έχουν αντίθεση σε αυτό, ότι οι Ουκρανοί πρέπει να μείνουν άοπλοι προκειμένου να τους σφάξει πιο εύκολα ο Πούτιν; Αυτό υποστηρίζουν; Αυτό σημαίνει να μην στείλουμε αμυντικό υλικό. Υποχρέωσή μας είναι να στείλουμε. Θα ήταν ατιμία απέναντι στην δική μας ιστορία να μην συμμετάσχουμε. Αυτό που κάνουμε κάνουν όλες οι χώρες, 141 χώρες σε όλη την υφήλιο καταδίκασαν την Ρωσία. Οι μόνες χώρες συντάχθηκαν με την Ρωσία, είναι η ίδια η Ρωσία, Η Λευκορωσία, η Βόρεια Κορέα, η Συρία και μια μικρή αφρικανική χώρα, μια βρωμερή παρέα. Με αυτούς θέλουμε να είμαστε; Λυπάμαι τους ανθρώπους που έχουν αυτό το μυαλό. Το δόγμα το δικό μας είναι ότι πρέπει να έχουμε ισχυρές συμμαχίες, να συμμετέχουμε σε αυτές, ανήκουμε στην Ε.Ε., στο ΝΑΤΟ και ενισχύουμε με κάθε δυνατότητα αυτές τις συμμαχίες, αυτό είναι το δόγμα μας».

A small moment of joy from #Ukraine This cat was saved from the rubbles of a home destroyed in recent attacks. #CatsOfTwitter pic.twitter.com/UsJrgPDOme

Ασφαλώς θα έπρεπε να ενισχύσουμε τον αμυντικό εξοπλισμό προς την Ουκρανία, απάντησε σε σχετικό ερώτημα ο κ. Μάνος, «γιατί αν δεν το κάνουμε διευκολύνουμε τον Πούτιν, γινόμαστε σύμμαχοι ενός εγκληματία πολέμου. Αργά ή γρήγορα είναι βέβαιο ότι το Δικαστήριο της Χάγης θα τον προσαγάγει ως εγκληματία πολέμου. Θα γίνουμε και εμείς σύμμαχοι του εγκληματία; Αυτό θέλει, να τους βρει άοπλους και να τους χτυπήσει πιο εύκολα. Πρέπει στο μέτρο του δυνατού να τους βοηθήσουμε και άλλο, όσο μπορούμε».

Ο κ. Μάνος συνέχισε λέγοντας «ο Πούτιν από το πρωί ως το βράδυ μας έχει τρελάνει στα ψέματα. Ότι τάχα κάνει ανθρωπιστικό περίπατο στην Ουκρανία. Βλέπουμε τα γυναικόπαιδα που τα σκοτώνει εν ψυχρώ μέσα στην Ουκρανία. Συνειδητοποιούμε ότι έχουν ήδη γίνει πρόσφυγες 1,5 εκατομμύριο Ουκρανοί; Είναι δυνατόν να το ανεχτούμε αυτό; Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να ενταθούν οι κυρώσεις, με πρώτη και σημαντικότερη, ότι θα πρέπει ο δυτικός ελεύθερος κόσμος να πάψει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, που είναι η μόνη τους πηγή εισοδήματος για να τροφοδοτούν τα συστήματά τους. Αυτό θα πονέσει λίγο εμάς όλους, αλλά θα μπορούμε να το υποκαταστήσουμε και με αύξηση παραγωγής στην Αμερική και να καταργηθούν οι κυρώσεις στο Ιράν που είχε επιβάλει ο τρελός ο Τραμπ, που είναι και φίλος του Πούτιν όπως έχει αποδειχθεί. Και βεβαίως να πιεστεί η Σαουδική Αραβία, να σταματήσουν τα κόλπα και να αυξήσουν την παραγωγή».

It's time to reopen my old Twitter account.

Despite my previous combat experience in 2014, I've never believed that Russia can invade to #Ukraine and start destroying our towns and civilians.

Proud to join the army as a paramedic. #GloryToUkraine pic.twitter.com/vmrMciDLhK

— Eugene Lata (@EugeneLata) March 8, 2022