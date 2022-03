Ρωσική πρεσβεία – Ιρλανδία: Φορτηγό «έπεσε» στην είσοδο του κτιρίου

Επίθεση στην πρεσβεία της Ρωσίας στην Ιρλανδίας πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα καθώς φορτηγό έπεσε στην είσοδό της. Ένας άνδρας συνελήφθη μετά την πρόσκρουση μεγάλου φορτηγού στις πύλες της ρωσικής πρεσβείας στο Δουβλίνο. Η ιρλανδική αστυνομία δήλωσε ότι το φορτηγό έπεσε πάνω στις πύλες της πρεσβείας στην οδό Όργουελ στο νότιο Δουβλίνο.

Η πρεσβεία έχει γίνει κέντρο διαδηλώσεων τις τελευταίες ημέρες, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το περιστατικό συνέβη περίπου στη 1.30 το μεσημέρι της Δευτέρας, δήλωσε η τοπική αστυνομία. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι διερευνάται το περιστατικό ακόμα περισσότερο. Ένας αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης, ο Λούκας Ρουζ, δήλωσε στην Indepedent ότι διαμαρτυρόταν στις πύλες της πρεσβείας μαζί με μερικούς ακόμα, όταν είδε το φορτηγό να σταθμεύει έξω από αυτήν. «Ο οδηγός είπε ότι οι Ρώσοι είχαν σκοτώσει αθώες οικογένειες στην Ουκρανία και μας έδειξε φωτογραφίες των ανθρώπων στο έδαφος», είπε.

A large truck has crashed through the gates of the Russian embassy in south Dublin. One man has been arrested. pic.twitter.com/35yLDfGhEd

— RTÉ News (@rtenews) March 7, 2022