Νεκρή οικογένεια – Ιρπίν: Ασύλληπτη τραγωδία με αμάχους

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Ιρπίν Ολεξάντρ Μαρκιούσιν συνολικά οκτώ άμαχοι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης εκκένωσης της πόλης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ρώσοι άνοιξαν πυρ κατά της γέφυρας. «Σκοτώθηκε μια οικογένεια», είπε, «μπροστά στα μάτια μου πέθαναν δύο μικρά παιδιά και δύο ενήλικες».

«Το Ιρπίν βρίσκεται σε πόλεμο, το Ιρπίν δεν έχει παραδοθεί. Μέρος του έχει καταληφθεί πράγματι από Ρώσους εισβολείς, αλλά συνεχίζουμε τον πόλεμο, δεν παραδινόμαστε» δήλωσε ο δήμαρχος. Οι εικόνες από την νεκρή οικογένεια είναι αρκετά σκληρές και κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, το site όμως επέλεξε να μην τις αναπαράγει, παρά μόνο το βίντεο των New York Times που ήρθε στη δημοσιότητα.

A New York Times team witnessed the moment that civilians were fired upon in Irpin, Ukraine, just outside Kyiv. (This video contains scenes of graphic violence.) https://t.co/ukdsv7ZfFH pic.twitter.com/Sv6IyYBGcU

— The New York Times (@nytimes) March 6, 2022