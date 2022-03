Λίστα Ρωσίας – πόλεμος: Ο «κατάλογος» με τις «μη φιλικές χώρες», το μήνυμα του Κρεμλίνου

Η Ρωσία κατάρτισε έναν κατάλογο με χώρες που επέβαλαν κυρώσεις εναντίον της μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, η Ρωσία έφτιαξε έναν κατάλογο ξένων κρατών και εδαφών που διαπράττουν εχθρικές ενέργειες εναντίον της Ρωσίας, των εταιρειών της και των πολιτών της, μετά την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το tass.com, η λίστα των χωρών που επέβαλαν κυρώσεις περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, τα κράτη της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο (συμπεριλαμβανομένου του Τζέρσεϊ, της Ανγκουίλα, των Βρετανικών Παρθένων Νήσων), το Γιβραλτάρ, την Ουκρανία, το Μαυροβούνιο, την Ελβετία, την Αλβανία, την Ανδόρα, την Ισλανδίας, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, τη Νορβηγίας, το Σαν Μαρίνο, τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Αυστραλία, τη Μικρονησία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν (που θεωρείται έδαφος της Κίνας, αλλά κυβερνάται από τη δική της διοίκηση από το 1949).

