Πόλεμος Ουκρανία – Ρωσία τώρα: Συγκινούν οι οπαδοί της Λίβερπουλ

Η αγωνιστική στην Premier League είναι επίσημα αφιερωμένη στον λαό της Ουκρανίας ο οποίος παλεύει για 10 ημέρες για να σώσει την χώρα του από τους Ρώσους. Σ’ όλα τα γήπεδα πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις υπέρ των Ουκρανών ενώ οι αρχηγοί των ομάδων φορούσαν περιβραχιόνια στα χρώματα της σημαίας της χώρας. Οι οπαδοί της Λίβερπουλ στον αγώνα με την Γουέστ Χαμ τραγούδησαν το «You’ll Never Walk Alone» για τους Ουκρανούς.

Στον αγώνα, η Λίβερπουλ δεν έπεισε αμυντικά, όμως αυτό δεν της κόστισε! Το γκολ του Μανέ ήταν αρκετό για να λυγίσει τη Γουέστ Χαμ, να δώσει τους τρεις βαθμούς στους Reds και να τους φέρει ξανά στο -3 από τη Σίτι. Ένα γεμάτο πρώτο 45λεπτο στο Ανφιλντ, με εξαιρετικό ρυθμό, δύναμη, πολλές φάσεις κι ένα γκολ για τους Reds. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και μόλις στο 2ο λεπτό ο Φαμπιάνσκι είχε μεγάλη επέμβαση στο τετ α τετ με τον Σαλάχ. Δέκα λεπτά αργότερα, οι Reds είχαν διπλή ευκαιρία, όμως Ντίας και Σαλάχ δεν μπόρεσαν να βρουν στόχο. Ωστόσο, η ομάδα του Κλοπ όσο πειστική ήταν στην επίθεση, τόσο αμυντικά παρουσίαζε κενά. Μάλιστα, στο 14΄ο Αντόνιο βρήκε χώρο, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Αλισον. Η Λίβερπουλ πατούσε γκάζι, αλλά δεν είχε τον τρόπο να βρει δίχτυα. Ολα αυτά μέχρι το 27ο λεπτό, όταν ο Μανέ έδωσε το προβάδισμα. Ο Σενεγαλέζος μπήκε στην πορεία της σέντρας – σουτ του Άρνολντ και πέτυχε το 1-0.

Football stands together.

Liverpool and West Ham share their support for Ukraine.pic.twitter.com/ce3G9FSqEF

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 5, 2022