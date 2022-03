Μεξικό – ξύλο σε αγώνα: Άγρια επεισόδια στο γήπεδο, δείτε βίντεο

Θλιβερά επεισόδια ξέσπασαν στον αγώνα Κουερετάρο – Άτλας στο Μεξικό, με μάχες ανάμεσα σε χούλιγκαν εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Οι εικόνες που έρχονται από το Μεξικό είναι σοκαριστικές καθώς σε αυτές φαίνονται οι βίαιες μάχες σώμα με σώμα. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης υπήρξε ένταση ανάμεσα στους οπαδούς με αποτέλεσμα να εισβάλουν και στον αγωνιστικό χώρο. Το χορτάρι γέμισε με θερμοκέφαλους, την ώρα που γυναίκες και παιδιά έψαχναν τρόπο να ξεφύγουν. Ενδεικτικά του χάους και της βαρβαρότητας είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν στα Social Media. Σε αυτά φαίνονται άνθρωποι πεσμένοι χωρίς τις αισθήσεις τους να δέχονται χτυπήματα χωρίς κανένα έλεος.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες εκ των οποίων κάποιοι από αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, αλλά για την ώρα δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Μετά τα θλιβερά γεγονότα η ομοσπονδία πήρε την απόφαση να αναβάλλει τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής.

Fight outbreak at the Atlas vs Querétaro game 18 people confirmed dead..🤦‍♂️ pic.twitter.com/kZgWUC79RY — Ashawo Season 💫💫 (@AshawoSeazon) March 6, 2022

They had to take off the little boys shirt so he wouldn’t be attacked by the fans of the other team. The scenes out of the Atlas vs Queretaro game are gruesome. pic.twitter.com/1xb5ZtvWDw — Junior Millionaire 🇺🇸💰 (@JAPMXVI) March 6, 2022

A mother had to take away her son’s Atlas jersey so he wouldn’t be targeted by Queretaro fans. This is just sad. pic.twitter.com/YIPIcCWwvd — َ (@Trashnaldo) March 6, 2022

This game in #Queretaro vs #atlas is the craziest soccer riot I’ve ever seen on live TV. #LigaMX Queretaro fans decided to bum rush the field and just beat up everyone wearing an atlas shirt in the whole stadium. Women and children fleeing in panic. pic.twitter.com/DDHlQSKuF9 — facundo segundo (@felixthemichael) March 6, 2022