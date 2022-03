Μεξικό επεισόδια στο γήπεδο: Τουλάχιστον 17 νεκροί – Βίντεο που σοκάρουν

Σκληρές είναι οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου, με τα επεισόδια στην αναμέτρηση Κουερετάρο-Άτλας για το πρωτάθλημα του Μεξικό.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδια μεταξύ οπαδών, κατά τη διάρκεια αγώνα της μεξικανικής Football League, που διακόπηκε στο Κερέταρο.

Η Μεξικανική Liga ανακοίνωσε τη διακοπή όλων των αγώνων που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν την Κυριακή στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος του Μεξικού.

Bloody riots in Mexico. 05.03.2022

Queretaro – Atlas.

Liga MX match ends after brtual violence in the stadium between rival fans.

At least 22 injured, several in grave condition, and all of them were Atlas fans. pic.twitter.com/RuxJbHuDz9

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) March 6, 2022