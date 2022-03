Βέμπερ – Μητσοτάκης: Το tweet του προέδρου της Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

Ανάρτηση για τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έκανε ο πρόεδρος της Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο Μάνφερντ Βέμπερ.

Στη συνάντηση συζήτησαν για τη ρωσική εισβολή και τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία καθώς και για την ενεργειακή κρίση.

«Η κρίση που προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο του Πούτιν κατά της Ουκρανίας κυριάρχησε στις χθεσινές μου συνομιλίες στην Αθήνα», έγραψε στο Twitter ο Μάνφρεντ Βέμπερ τονίζοντας ότι έγινε «εκτενής συζήτηση για την κατάσταση ασφαλείας με τον φίλο μου και Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη». Αναφερόμενος με επαινετικά σχόλια στον Έλληνα πρωθυπουργό είπε ότι «έβαλε την Ελλάδα ξανά σε τροχιά και επανέφερε τη χώρα στην καρδιά της Ευρώπης».

The crisis caused by Putin's war of aggression against #Ukraine dominated my talks in Athens yesterday. Extensive talk on the security situation with my friend and @PrimeministerGR @kmitsotakis. He put Greece back on track and brought the country back to the heart of Europe. pic.twitter.com/9F3q7Zbkjg

