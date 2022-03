Ρωσικό κομβόι Ουκρανία: Τι συμβαίνει με την τρομακτική φάλαγγα

Για αρκετές ημέρες οι κάτοικοι του Κιέβου προετοιμάζονται να σταθούν απέναντι στο ρωσικό κομβόι μήκους 40 μιλίων από ρωσικά τανκς, τεθωρακισμένα οχήματα και ρυμουλκούμενο πυροβολικό και να πολεμήσουν για την πόλη τους. Ημέρες μετά, ακόμα περιμένουν. Tην Πέμπτη, το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι η αυτοκινητοπομπή φαίνεται να έχει σταματήσει περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο και έχει σημειώσει “λίγη αισθητή πρόοδο” τις τελευταίες τρεις ημέρες, επικαλούμενο πληροφορίες. “Το κύριο σώμα της μεγάλης ρωσικής πομπής που προελαύνει προς το Κίεβο παραμένει πάνω από 30 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πόλης, έχοντας καθυστερήσει λόγω σθεναρής ουκρανικής αντίστασης, μηχανικών βλαβών και συμφόρησης. Το κομβόι έχει σημειώσει μικρή ευδιάκριτη πρόοδο σε περισσότερες από τρεις ημέρες”, αναφέρεται στη σχετική δήλωση.

Soldiers use sand to block a road in Ukrainian capital of Kyiv on March 1. (Aytac Unal/Anadolu Agency/Getty Images) pic.twitter.com/5bgpimHEu0

— Ukraine-Russia War (@UkrainianRecord) March 1, 2022