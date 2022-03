Κατάληψη πόλεων Ουκρανίας – Ρωσία: Μόνο η Οδησσός έμεινε ελεύθερη

Στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων εισβολής πέφτουν ή μία μετά την άλλη πόλεις στο νότο της Ουκρανίας. Σήμερα τα στρατεύματα του Πούτιν μπήκαν για πρώτη φορά στην πόλη – λιμάνι του Μικολάιφ, «κλειδί» πριν την Οδησσό για τον πλήρη έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας. Ο κυβερνήτης Βιτάλι Κιμ είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες σε σημεία της πόλης του περίπου μισού εκατομμυρίου κατοίκων. «Ας μην χάσουμε την ψυχραιμία μας», δήλωσε.

Ο ίδιος σε αναρτήσεις του στο Facebook ενημερώνει για τη πορεία των ρωσικών στρατευμάτων. «Γίνεται αγώνας προς την κατεύθυνση του Oktyabrsky, θα αντισταθούμε τώρα. Ένα ολόκληρο μαχητικό σώμα διαλύθηκε στην οδό Pribuzhsky. Οι δυνάμεις αρχίζουν επίσης να μετακινούνται από την Μπαστάνκα». Σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, είπε πάντως ότι η προέλαση των Ρώσων στο Μικολάιφ έχει σταματήσει. Το Μικολάιφ απέχει περίπου μία ώρα οδικώς από τη Χερσώνα στη νότια ακτή της Ουκρανίας, την πρώτη μεγάλη πόλη της Ουκρανίας που έπεσε στα χέρια των Ρώσων.

Video verified by The New York Times shows the bombardment of Chernihiv, Ukraine, on Thursday. As smoke cleared from the attack — which hit near apartments, pharmacies and a hospital — people are seen running in the street.https://t.co/J1MhFcNCnm pic.twitter.com/S2l2MBkxaF

— The New York Times (@nytimes) March 3, 2022