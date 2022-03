Ερντογάν – Ζελένσκι Ουκρανία: Το μήνυμα στον Τούρκο πρόεδρο

Συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως έγραψε στο Twitter ο Ουκρανός πρόεδρος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την “διαρκή υποστήριξη” της Τουρκίας και ενημέρωσε τον Τούρκο πρόεδρο για την συνεχιζόμενη επιθετικότητα και την πυρηνική τρομοκρατία εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. “Πρέπει να θέσουμε τέρμα στις εχθροπραξίες”, τόνισε ο Β. Ζελένσκι. Ειπλέον βοήθεια από το ΔΝΤ ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την είδηση έκανε γνωστή ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω του Twitter.

«Είχα συνομιλίες με την εκτελεστική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Συζητήσαμε για οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία. Είμαι ευγνώμων για την έκτακτη βοήθεια που ήδη μας έχει προσφέρει το Ταμείο», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Μάλιστα, στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην ανοικοδόμηση της χώρας όπου επιθυμεί το ΔΝΤ να παίξει πρωτεύοντα ρόλο, όταν σταματήσει η ρωσική επίθεση.

Held regular talks with President @RTErdogan. Grateful to 🇹🇷 for the consistent support. Informed about the ongoing aggression and nuclear terrorism on the part of the Russian Federation. We must achieve an end to hostilities. #StopRussia

