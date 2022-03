Διαπραγματεύσεις Ουκρανία – Ρωσία: Στον «αέρα» οι συνομιλίες

Σε θρίλερ φαίνεται να εξελίσσεται ο δεύτερος γύρος συνομιλιών Ρωσίας – Ουκρανίας, που πρόκειται να διεξαχθεί στις 2 μ.μ. ώρα Ελλάδος στην πόλη Μπρεστ της Λευκορωσίας. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κάνει λόγο για κωλυσιεργία από την πλευρά των Ουκρανών. «Όπως γνωρίζετε, η διαπραγματευτική ομάδα μας είναι ήδη εκεί από χθες το βράδυ. Περίμενε τους Ουκρανούς και σήμερα το πρωί, αλλά, για να είμαι ειλικρινής, ακόμα περιμένει».

»Φαίνεται ότι οι Ουκρανοί δεν βιάζονται. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε εκεί σήμερα», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. Οι δύο πλευρές, αν όλα πάνε καλά, θα καθίσουν στο τραπέζι για να συζητήσουν όλα τα θέματα, διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντιμίρ Μεντίνσκι. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προτάσεις της Μόσχας προς την Ουκρανία περιλαμβάνουν ανθρωπιστικές, πολιτικές και στρατιωτικές-τεχνικές πτυχές. «Η ρωσική αντιπροσωπεία εργάζεται τώρα, γιατί έχουμε ένα μπλοκ προτάσεων σε τρία μέρη. Αφορά τη στρατιωτική-τεχνική πτυχή, την ανθρωπιστική, τη διεθνή και την πολιτική. Τώρα συγκεντρώνουμε τις θέσεις μας», είπε ο κ. Μεντίνσκι.

https://twitter.com/BelarusMFA/status/1499054479529943040?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1499054479529943040%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FBelarusMFA2Fstatus2F1499054479529943040widget%3DTweet

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε λίγο νωρίτερα στη Μόσχα εμφανίστηκε πιο έτοιμος για διαπραγματεύσεις σε σχέση με τις δύο προηγούμενες εβδομάδες: «Ένας είναι ο όρος μόνο που θέτουμε: Να είμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επί ίσοις όροις», είπε ο Ρώσος ΥΠ Εξ. «Στόχος μας δεν είναι μόνο να αποστρατιωτικοποιήσουμε και να αποναζιστικοποιήσουμε την Ουκρανία. Θέλουμε να επιτρέψουμε στους Ουκρανούς να κάνουν τις επιλογές τους», τόνισε.

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι διαβεβαίωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία είναι καθ’ οδόν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η ρωσική αντιπροσωπεία έχει φθάσει ήδη από χθες. Σε εξέλιξη βρίσκεται τηλεφωνική συνδιάλεξη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, αποκάλυψε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών. O Λαβρόφ ευχαρίστησε τον Γάλλο πρόεδρο για τις προσπάθειές του για διαμεσολάβηση και είπε ότι ελπίζει να στεφθούν από επιτυχία.

The Russian delegation arrived at the place of negotiations in Belovezhskaya Pushcha. #PutinWarCriminal #Ukriane #UkraineRussianWar #Russia #RussiaUkraine pic.twitter.com/msqS3Ayw90

«Αλλά θα είμαστε μόνο χαρούμενοι εάν η Γαλλία αυτή τη φορά βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνιών που βασίζονται στις αρχές που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ και γενικά στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων», πρόσθεσε. Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν οι συνομιλίες να συνεχιστούν στην Μπρεστ (δυτική Λευκορωσία) και ο ρωσικός στρατός δεσμεύθηκε να εγγυηθεί πως θα υπάρξει «ασφαλής διάδρομος» για τη διέλευση της ουκρανικής αντιπροσωπείας. Η ουκρανική πλευρά απλά επιβεβαίωσε ότι συμφώνησε να συνεχιστούν οι συνομιλίες – τίποτε άλλο.

Ωστόσο το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών αξίωσε η Ρωσία να κηρύξει κατάπαυση του πυρός στις περιοχές Χάρκοβο και Σούμι (ανατολικά), ώστε να μπορέσουν να φύγουν οι άμαχοι. Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων, τη Δευτέρα (28/2) στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας, δεν είχε κανένα απτό αποτέλεσμα.

Belarusian channels report that the Russian delegation has already left for talks with Ukraine. They must pass in the area of Belovezhskaya Pushcha. #Ukriane #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/rgjVRK1iMs

Ο πρώην υποστηρικτής του Βλαντίμιρ Πούτιν και σύμβουλος σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων της ρωσικής ΔΟύμας, Αντρέι Κορτούνοφ, θεωρεί ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας αφού ο Πούτιν θα θέλει να έχει στα χέρια του κάτι για να παρουσιάσει στους Ρώσους. «Δεν μπορεί να αποδεχθεί την ήττα γιατί αυτό θα ήταν από πολιτική άποψη εξαιρετικά ριψοκίνδυνο για τον ίδιο», δήλωσε ο Κορτούνοφ.

Τόνισε, ωστόσο, μιλώντας στο ΒΒC, ότι αυτό κρύβει παγίδες για τη Δύση καθώς θα μπορούσε να θεωρηθεί προσπάθεια «πολιτικής κατευνασμού». Ο Κορτούνοφ πρότεινε ως πιθανούς μεσολαβητές για την εξεύρεση λύσης την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ ή τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Τόπος συνάντησης των δύο αντιπροσωπειών θα είναι το Belovezhskaya Pushcha, ένα πρώην κυνηγετικό καταφύγιο των Ρομανώφ, σε δάσος στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία που έχει πρόσθετο ιστορικό φορτίο, καθώς σε αυτό το κτίριο, το λεγόμενο «Σπίτι του Κυνηγού» στη δυτική Λευκορωσία υπεγράφη η συμφωνία διάλυσης της ΕΣΣΔ και ίδρυσης ως διαδόχου φορέας στη θέση της της Κοινοπολιτείας των Ανεξάρτητων Κρατών (CIS).

Η συμφωνία υπεγράφη από τους ηγέτες τριών από τις τέσσερις δημοκρατίες που είχαν υπογράψει τη Συνθήκη του 1922 για τη δημιουργία της ΕΣΣΔ: Τον Ρώσο πρόεδρο Μπόρις Γέλτσιν και τον πρώτο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας Γκενάντι Μπουρμπούλις, τον Ουκρανό πρόεδρο Λεονίντ Κράβτσουκ και τον πρωθυπουργό του, Βίτολντ Φόκιν και τον πρωθυπουργό της Λευκορωσίας Βιάτσεσλαβ Κέμπιτς και τον πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας, Στάνισλαβ Σούσκεβιτς.

Belovezhskaya Pushcha is a primeval forest that straddles the border between Belarus and Poland. It was the imperial hunting ground of the Romanovs, known for European bison

In 1991, the Belovezh Accords were signed there by Russia, Ukraine, and Belarus that dissolved the USSR https://t.co/nVjgRJrIKB

— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) March 2, 2022