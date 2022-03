Όλιβερ Στόουν – Πούτιν: Ο διάσημος σκηνοθέτης παίρνει θέση για την Ουκρανία

Ο σκηνοθέτης Όλιβερ Στόουν δεν χρειάζεται συστάσεις, ούτε για το κινηματογραφικό του έργο αλλά ούτε και για την πολιτική του στάση. Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει το έργο του, από την αρχή μέχρι σήμερα, αυτό είναι η αντι-ιμπεριαλιστική του σκοπιά και η κριτική του στάση στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Ο Στόουν υπηρέτησε στο Βιετνάμ, όπου και διακρίθηκε και όταν επέστρεψε πήγε σε σχολή κινηματογράφου, αποφασισμένος όπως φάνηκε, να μεταφέρει την εμπειρία του στο σινεμά. Με το δικό του τρόπο. Κατά καιρούς έχει προκαλέσει αντιδράσεις με την πολιτική του στάση και τις δηλώσεις του, μην διστάζοντας να κατακρίνει ανοιχτά το πολιτικό σύστημα στις ΗΠΑ, αλλά και να χαρακτηριστεί «αριστερός», σε μια χώρα όπου η συγκεκριμένη λέξη έχει μόνο αρνητικό φορτίο.

Everybody saying 'Putin wants this, Putin believes that'.

But what do they know about Putin? Nothing. Only what US media tells them.

If you haven't watched the Oliver Stone interviews with Putin, your clever hot take on Ukraine is probably just third-hand Deep State propaganda. pic.twitter.com/8FKMzXqXyY

— Geoffrey Miller (@primalpoly) February 23, 2022