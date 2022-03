Τσιτσιπάς Μαλιμπού: Το tweet που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ιδιαίτερα ενεργός στο Twitter και πολύ συχνά εκφράζει απόψεις και συναισθήματα που προκαλούν έντονες αντιδράσεις στους χρήστες του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή τη φορά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έγραψε χαρακτηριστικά στο tweet του: «Το Μαλιμπού είναι ένα μαγικό μέρος», την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο πόλεμος στην Ουκρανία, μετά τη ρωσική εισβολή. Οι αντιδράσεις και τα αρνητικά σχόλια άρχισαν να πέφτουν βροχή καθώς πολλοί έσπευσαν να τον επαναφέρουν στη σκληρή πραγματικότητα, θυμίζοντάς του μάλιστα ότι η καταγωγή της μητέρας του είναι από τη Ρωσία.

Ο τενίστας βρίσκεται στην Αμερικανική ήπειρο αφού μετά από το Μεξικό ταξίδεψε στις ΗΠΑ για ν’ αγωνιστεί μέσα στον Μάρτιο στο Indian Wells και στο Miami Open. Επόμενος σταθμός του είναι η Καλιφόρνια και το Indian Wells που αρχίζει στις 10 Μαρτίου και ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε ένα κενό για να κάνει διακοπές.

I am happy for you enjoying your time. You worked hard for it. But do you think it’s the right time for these kind of tweets?

— _tommyberlin_ (@tommyberlin7) March 1, 2022