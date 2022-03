Εθνικός Ύμνος Ουκρανίας: Κάτοικοι στο Χάρκοβο στέκονται μπροστά σε ρωσικά άρματα και τραγουδούν

Δραματικές είναι οι στιγμές που ζουν οι κάτοικοι στο Χάρκοβο, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις έχουν κλιμακωθεί, η πόλη βομβαρδίζεται διαρκώς, ενώ πλήγματα έχουν δεχτεί κτίρια και σημεία ακόμα και στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Ο ρωσικός στρατός ανατίναξε υποσταθμούς και οι επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην ύδρευση.

Οι κάτοικοι της πόλης, πάντως, αντιστέκονται σθεναρά, καθώς βίντεο που κυκλοφόρησαν, τους δείχνουν να επιχειρούν να εμποδίσουν ρωσικά άρματα μάχης να κινηθούν, στέκονται μπροστά τους και τραγουδούν τον εθνικό ύμνο της Ουκρανίας.

Civilians in #Chernihiv region block the way for #Russian vehicles. They sing the #Ukrainian #anthem.

And they thought to conquer this nation in a couple of days? pic.twitter.com/J5U8Z5wKqC

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022