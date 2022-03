Κυρώσεις FIFA – ρωσικές ομάδες ποδοσφαίρου: Εκτός διοργανώσεων λόγω πολέμου

Τον αποκλεισμό των ρωσικών εθνικών ομάδων, αλλά και των συλλόγων της χώρας από το διεθνές ποδόσφαιρο αποφάσισαν από κοινού η Παγκόσμια και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επιβεβαιώθηκαν έτσι οι πληροφορίες που ήθελαν FIFA και UEFA να επιβάλουν σκληρές κυρώσεις στο ρωσικό ποδόσφαιρο, εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης με την Ουκρανία. «Μετά τις αρχικές αποφάσεις που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της FIFA και την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, οι οποίες προέβλεπαν την υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων, η FIFA και η UEFA αποφάσισαν σήμερα από κοινού ότι όλες οι ρωσικές ομάδες, εθνικές ή σύλλογοι, αποκλείονται από τη συμμετοχή στις διεθνείς διοργανώσεις, μέχρι νεωτέρας.

» Οι διοργανώσεις της FIFA και της UEFA μέχρι νεωτέρας. Το ποδόσφαιρο είναι πλήρως ενωμένο και σε πλήρη αλληλεγγύη με όλους τους ανθρώπους που πλήττονται στην Ουκρανία. Και οι δύο Πρόεδροι (σ.σ. Ινφαντίνο και Τσέφεριν) ελπίζουν ότι η κατάσταση στην Ουκρανία θα βελτιωθεί σημαντικά και γρήγορα, ώστε το ποδόσφαιρο να μπορέσει και πάλι να αποτελέσει φορέα ενότητας και ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.

Full statement: ⬇️

