Καύσιμα σε Ρώσους: Γεωργιανοί ναυτικοί είπαν «όχι»

Το νησάκι Zmiinyi ή αλλιώς Φιδονήσι πρωταγωνίστησε τις πρώτες ημέρες του πολέμου στην Ουκρανία καθώς πάνω σε αυτό Ουκρανοί στρατιώτες, δεν δέχτηκαν να παραδοθούν στις ρωσικές δυνάμεις. Όπως φαινόταν σε εκείνο το βίντεο που έκανε τον γύρο του κόσμου, ρωσικό πολεμικό πλοίο προσέγγισε το νησί. Οι ρωσικές δυνάμεις απείλησαν τους στρατιώτες πως αν δεν παραδοθούν, θα ανοίξουν πυρ εναντίον τους. Οι Ουκρανοί στρατιώτες απάντησαν «άντε γ@@@τε» και τότε τους «γάζωσαν». Μάλιστα, αμέσως μετά το ρωσικό τελεσίγραφο, οι Ουκρανοί συνοριακοί φρουροί συζητούν μεταξύ τους αν πρέπει να απαντήσουν στους Ρώσους «άντε γ@@@τε». Τότε ο Ουκρανός στρατιώτης επαναλαμβάνει δυνατά, με στεντόρεια φωνή, απευθυνόμενος προς τους Ρώσους επιτιθέμενους: «Αντε γ@@@τε».

Την πράξη αυτή μιμήθηκαν τώρα κάποιοι Γεωργιανοί ναυτικοί. Συγκεκριμένα, σε βίντεο φαίνεται Γεωργιανός αναπληρωτής καπετάνιος να λέει σε ρωσικό πλοίο που ζητούσε ανεφοδιασμό: «Αρνούμαστε να προμηθεύσουμε το πλοίο σας. Ρωσικό πλοίο, άντε γ@@@ου!», λέει ο αναπληρωτής καπετάνιος, επαναλαμβάνοντας τα τελευταία λόγια των Ουκρανών στο Φιδονήσι. «Γ@@@νοι καταληψίες» λέει ο συνάδελφός του. «Τι θα συμβεί αν μας τελειώσουν τα καύσιμα;», λέει το ρωσικό πλοίο. «Χρησιμοποιήστε τα κουπιά σας», αποκρίνεται ξανά ο Γεωργιανός.

"We refuse to supply your ship. Russian ship, go fuck yourself!" the deputy captain says, invoking the last words of the Ukrainians on Snake Island.

"Fucking occupants," says his colleague."

"What happens if we run out of fuel?" says Russian ship.

"Use your oars!" https://t.co/TbQkmOLqFs

— Julia Ioffe (@juliaioffe) February 27, 2022