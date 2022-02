Ρωσία – Ουκρανία πόλεμος τώρα: Το μήνυμα της Τουρκίας

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου κάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ να σταματήσει τη στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία σήμερα Σάββατο. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι έχει επαναλάβει νωρίτερα την πρότασή του για να αποτελέσει η Άγκυρα κέντρο διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Ερντογάν, καθώς καλείται να επιλέξει το μέρος είτε της Δύσης είτε της Μόσχας, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει τη θέση του. Τα τελευταία χρόνια, η χώρα υπέγραψε συμφωνία με τη Ρωσία για ένα σύστημα αεράμυνας, αλλά έχει πουλήσει στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία και αποτελεί βασικό μέρος του ΝΑΤΟ.

Ότι ο Ερντογάν θα κλείσει τα Στενά του Βοσπόρου, γράφει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε tweet που έκανε πριν από λίγο. Συγκεκριμένα ο Ουκρανός πρόεδρος γράφει: «Ευχαριστώ τον φίλο μου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον λαό της Τουρκίας για την ισχυρή υποστήριξή τους. Η απαγόρευση διέλευσης ρωσικών πολεμικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα και η σημαντική στρατιωτική και ανθρωπιστική υποστήριξη για την Ουκρανία είναι εξαιρετικά σημαντικές σήμερα. Οι άνθρωποι της Ουκρανίας δεν θα το ξεχάσουν ποτέ αυτό!»

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συζητήθηκαν η στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι πρόσφατες εξελίξεις. Ο Πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους πολίτες της Ουκρανίας που έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική επίθεση και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και δήλωσε ότι καταβάλλουν προσπάθειες για να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες ζωών και να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές στην Ουκρανία», αναφέρει η τουρκική προεδρία για την τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Ζελένσκι

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!

