Κίεβο πόλεμος: Χτυπάει ανελέητα η Ρωσία, αντιστέκονται οι Ουκρανοί

Σφοδρές οδομαχίες είναι σε εξέλιξη στον πόλεμο της Ουκρανίας που πλέον μαίνεται και στο Κίεβο. Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να προωθηθούν προς το κέντρο της πρωτεύουσας συναντώντας λυσσαλέα αντίσταση από τον ουκρανικό στρατό. Σφοδρές εκρήξεις συγκλόνιζαν στη διάρκεια της νύχτας το Κίεβο, βολές πυροβολικών ακούγονταν στους δρόμους τα χαράματα με μάχες να λαμβάνουν χώρα στην πόλη. Οι Ουκρανοί λένε ότι απέκρουσαν μια επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις σε βάση του στρατού σε κεντρική λεωφόρο της ουκρανικής πρωτεύουσας. Οι Ρώσοι «επιτέθηκαν σε μια από τις στρατιωτικές μονάδες στη Λεωφόρο της Νίκης στο Κίεβο.

Η επίθεση αποκρούστηκε», ανέφερε ο στρατός στο λογαριασμό του στο Facebook. Μάχες γίνονται για τον έλεγχο θερμοηλεκτρικού σταθμού στα βόρεια, ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν εκρήξεις κοντά στο σταθμό του μετρό στο δυτικό κέντρο της πρωτεύουσας κοντά στο ζωολογικό κήπο. Με αερομεταφερόμενη επιχείρηση, τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να πάρουν υπό τον έλεγχό τους το στρατιωτικό αεροδρόμιο Βασίλκιφ νότια του Κιέβου. Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στις σφοδρές μάχες, δήλωσε η δήμαρχος της μικρής πόλης, Ναταλίγια Μπαλασινόβιτς, στα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης το βράδυ του Σαββάτου. Πολλοί Ρώσοι αλεξιπτωτιστές προσγειώθηκαν.

«Εκδίκηση για το Λουχάνσκ 2014»

«Έχουμε θύματα. Έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Δυστυχώς υπάρχουν 200», είπε. Η αεροπορική βάση απέχει περίπου 40 χλμ. από το κέντρο του Κιέβου. Την Πέμπτη έγινε παρόμοια προσπάθεια προσγείωσης στο αεροδρόμιο Χοστομέλ βορειοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, αλλά σύμφωνα με τον στρατό του Κιέβου απωθήθηκε. Κατά τη διάρκεια των μαχών για το Βασίλκιφ, ο ουκρανικός στρατός ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε ένα ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος Ilyushin Il-76 με αλεξιπτωτιστές. «Εκδίκηση για το Λουχάνσκ 2014», έγραψε στο Twitter ο αρχηγός του επιτελείου Βαλέριι Ζαλούσνιι.

Πάνω από 50 εκρήξεις και σφοδρά πυρά πολυβόλων αναφέρθηκαν, αλλά σύμφωνα με τον Γραμματέα του ουκρανικού Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας Ολεκσίι Ντανίλοφ ο στρατός έχει υπό τον «έλεγχό» του την κατάσταση στο Κίεβο. «Σταματούμε τις ορδές χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο», δήλωσε σύμφωνα με τοn ουκρανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο LB.ua.

Ο Ζελένσκι απέρριψε πρόταση των ΗΠΑ να τον μεταφέρουν από το Κίεβο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι απέρριψε πρόταση εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης να εγκαταλείψει το Κίεοβ. «Η μάχη είναι εδώ. Πυρομαχικά χρειάζομαι, όχι μεταφορά μου», ανέφερε σύμφωνα με Αμερικανό ανώτερο αξιωματούχο των υπηρεσιών πληροφοριών που έχει άμεση γνώση της συνομιλίας και χαρακτήρισε «αισιόδοξο» τον Ζελένσκι.

Σε διάγγελμά του τη νύχτα ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ορκιστεί ότι ο ίδιος κι οι Ουκρανοί συμπολίτες του θα μείνουν για να πολεμήσουν για τη χώρα τους και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι στοχοθετεί αστικές υποδομές. Εκπρόσωπος του Ζελένσκι είπε ότι ο Πρόεδρος αποδέχθηκε ρωσική πρόταση για διαπραγματεύσεις κι είναι έτοιμος να συζητήσει για εκεχειρία και ειρήνη. Ο Σεργκίι Νικιφόροφ δήλωσε αργά χθες, Παρασκευή, πως η ηγεσία του Κιέβου είναι σε επαφή με τη Μόσχα για την ενδεχόμενη διεξαγωγή συνομιλιών, όμως η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε πως η Ουκρανία απέρριψε αρχικά τις συνομιλίες και ανέβαλε τη λήψη απόφασης μέχρι σήμερα.

Η Ρωσία είχε αποδεχθεί προηγουμένως την πρόταση του Ζελένσκι για συνομιλίες, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να τη χαρακτηρίζει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ρωσία θεωρεί πως η πρωτεύουσα της Λευκορωσίας Μινσκ θα ήταν ο ιδανικός τόπος συνάντησης. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Σιγιάτρο πρότεινε να φιλοξενήσει τις συνομιλίες στη χώρα του. Αμφότερες οι πλευρές έλαβαν πρόσκληση και διαμήνυσαν ότι εξετάζουν την πρόταση, δήλωσε εκπρόσωπος στη Βουδαπέστη.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της Ρωσίας

Οι Ενοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας υποστήριξαν ότι κατέρριψαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της Ρωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Συγκεκριμένα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως γύρω στα μεσάνυχτα κατέρριψε ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο και ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Σουχόι Su-25 κοντά στην περιοχή Καλίνιβκα.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, είχε ανακοινώσει ότι κατέρριψε ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 που μετέφερε αλεξιπτωτιστές, κοντά στην περιοχή Βασίλκιβ, περίπου 35 χιλιόμετρα μακριά από το Κίεβο.

Αναφορές για απόκρουση ρωσικής επίθεσης σε ουκρανική στρατιωτική βάση στο Κίεβο

Παράλληλα, ο στρατός της Ουκρανίας έκανε λόγο τα ξημερώματα ότι απέκρουσε ρωσική επίθεση σε λεωφόρο του Κιέβου, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο. Ρώσοι στρατιώτες εξαπέλυσαν επίθεση σε ουκρανική στρατιωτική βάση στο Κίεβο, η οποία αποκρούστηκε, σύμφωνα με το Reuters επικαλούμενο το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. «Οι αντιαεροπορικές μας δυνάμεις επιδεικνύουν αληθινή στρατιωτική ικανότητα καταστρέφοντας αεροσκάφη και ελικόπτερα σύγχρονων αντιπάλων εκτοξεύοντας φτερωτούς πυραύλους στον ουρανό», ανάρτησαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας στο Facebook. «Υπάρχουν εκατοντάδες ζωές που σώθηκαν».

Ουκρανικός στρατός: Καταστρέψαμε ρωσικό τανκ

Τα ξημερώματα, ο ουκρανικός στρατός υποστήριξε ότι κατέστρεψε ένα ρωσικό τανκ, στο δυτικό Κίεβο. Η Στρατιωτική Υπηρεσία Επιβολής του Νόμου της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ο στρατός της χώρας «κατέστρεψε μια στήλη εξοπλισμού των κατακτητών» στην περιοχή Μπερεστέισκα στο Κίεβο. «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καταστρέψαμε 2 αυτοκίνητα, 2 φορτηγά με πυρομαχικά, και με τη βοήθεια αντιαρματικών βλημάτων NLAW καταστράφηκε κι ένα εχθρικό άρμα», ανέφερε η υπηρεσία. Το CNN δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την πληροφορία.

Ουκρανία: Ήχησαν σειρήνες για αεροπορική επιδρομή στο Χάρκοβο

Λίγα λεπτά πριν από τις 5.30 τα ξημερώματα ήχησαν σειρήνες για αεροπορική επιδρομή στο Χάρκοβο, ενώ συνεχίζεται η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Σφοδρούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις σε περιοχές κοντά στο Σούμι την ΠΟλτάβα και τη Μαριούπολη, ενώ ΟΥκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι οι Ρώσοι εξαπέλυσαν πυραύλους κρουζ από τη Μαύρη Θάλασσα κατά στόχων στη χώρα. Την ίδια ώρα διεξάγονται μάχες στη Χερσώνα, το Μικολάιβ και την Οδησσό σύμφωνα με σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας.

Απόβαση Ρώσων αλεξιπτωτιστών στο Βασίλκιβ

Επίσης, όπως αναφέρουν ουκρανικοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί (και υποστήριξε αργότερα και το υπουργείο Αμυνας της Βρετανίας), Ρώσοι αλεξιπτωτιστές έχουν αποβιβαστεί στο Βασίλκιβ, το οποίο απέχει περίπου 25 μίλια από την πρωτεύουσα, Κίεβο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ουκρανικές δυνάμεις πολεμούν τους αλεξιπτωτιστές στην περιοχή. «Περισσότερες από 40 ώρες απόκρουσης στους Ρώσους κατακτητές απέδειξαν ότι έχουμε τον πιο ισχυρό στρατό στην Ευρώπη και έναν ατρόμητο λαό», δήλωσε ο Ολεξίι Ρεζνίκοφ, υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.

Ουκρανία: Μάχες στα προάστια του Κιέβου

Η Κρατική Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών της Ουκρανίας ανακοίνωσε νωρίς το Σάββατο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συγκρούσεις σε ανατολικό προάστιο της πρωτεύουσας Κιέβου. «Ο εχθρός προσπαθεί να επιτεθεί στο CHP-6 κοντά στην Troieschyna. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δίνουν μάχη», ανέφερε η υπηρεσία στο Twitter. Ομάδες του CNN στην πρωτεύουσα ανέφεραν επίσης ότι άκουσαν δυνατές εκρήξεις στα δυτικά και νότια της πόλης το Σάββατο. Λίγο αργότερα, η Κρατική Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών της Ουκρανίας είπε ότι συγκρούσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και σε ανατολικό προάστιο. Οι μάχες διεξάγονται στα ανατολικά, δυτικά και νότια του Κιέβου, σύμφωνα με πολλές αναφορές.

Ο Μπάιντεν στέλνει πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια 350 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν έδωσε οδηγίες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για άμεση αποστολή πρόσθετης βοήθειας 350 εκατ. δολαρίων για τη στήριξη της ασφάλειας και της άμυνας της Ουκρανίας.