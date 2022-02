Τένις – πόλεμος στην Ουκρανία: Το μήνυμα Ρούμπλεφ

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε ο Αντρέι Ρούμπλεφ! Ο Ρώσος τενίστας, νούμερο 7 στον κόσμο αυτή τη στιγμή, έδειξε την αντίθεσή του στην εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, πήρε έναν μαρκαδόρο και έγραψε στην κάμερα που τον τραβούσε «παρακαλώ όχι πόλεμος», στέλνοντας το δικό του μήνυμα απέναντι στην απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν να εισβάλλουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία.

Μια φοβερή και άξια συγχαρητηρίων κίνηση από τον Ρούμπλεφ…

No war please by the Russian tennis player @AndreyRublev97 👏#UkraineInvasion #Ukraine #RussiaUkraineConflict #Tennispic.twitter.com/K6w7DL1o0u

— Karim El-Dardiry (@Karim_Kiko) February 25, 2022