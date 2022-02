ΚΥΣΕΑ για την Ουκρανία: Συνεδριάζει στις 10:30 εκτάκτως

Στις 10:30 θα συνεδριάσει εκτάκτως, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Στη συνεδρίαση θα συμμετέχει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα.

Η νέα συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ έρχεται μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην Ουκρανία μετά την ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου για «ειδική στρατιωτική επιχείρηση». Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται από τα ξημερώματα στο Κίεβο, την Οδησσό καθώς και σε πολλές ακόμη μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις. Το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας επιβεβαίωσε: «Πύραυλοι μόλις έπληξαν το κέντρο της Στρατιωτικής Διοίκησης, αεροδρόμια, στρατιωτικές αποθήκες, στο Κίεβο, το Χάρκοβο και το Ντνίπρο.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι χρησιμοποιούν όπλα υψηλής ακρίβειας που στοχεύουν σε στρατιωτικούς στόχους και όχι σε πολίτες.

Την ίδια ώρα, όμως, οι πολίτες του Κιέβου καθώς και άλλων πόλεων προσπαθούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους με όποιο μέσο είναι δυνατό. Πολλοί σπεύδουν στα βενζινάδικα για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους και να κινηθούν προς το κεντρικό τμήμα της χώρας.

Saint Sophia cathedral in Kyiv, symbol of Ukrainian nationhood. Still standing 8am local time, a few people on streets, queues for cash machines, one cafe amazingly open, mood of fear, shock & quiet defiance pic.twitter.com/izikRLNHrf

— Luke Harding (@lukeharding1968) February 24, 2022