Τσερνόμπιλ Ουκρανία – πόλεμος: «Η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει το εργοστάσιο»

Οι ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν στην περιοχή του Τσερνόμπιλ και διεξάγονται μάχες για την προστασία του πυρηνικού εργοστασίου ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών. Σύμβουλος του υπουργείου ανέφερε ότι από τις συγκρούσεις ενδέχεται να έχει καταστραφεί μια εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων, μετέδωσε το NBC αν και οι πληροφορίες πρέπει να επιβεβαιωθούν.

Μεγάλα τμήματα του Τσερνόμπιλ είναι κλειστά για δεκαετίες, μετά την πυρηνική καταστροφή του 1996. Ο σύμβουλος του υπουργείου εσωτερικών δήλωσε στο NBC ότι οι εισβολής από το έδαφος της Λευκορωσίας μπήκαν στην απαγορευμένη ζώνη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο twitter ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να καταλάβουν την περιοχή και τόνισε ότι οι στρατιώτες θα δώσουν και τη ζωή τους για να μην επαναληφθεί η τραγωδία του 1986. «Είναι μια κήρυξη πολέμου κατά όλης της Ευρώπης», πρόσθεσε.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022