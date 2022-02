Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία: Δραματικές ώρες, άρχισε ο πόλεμος

Οι δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν επίθεση στην Ουκρανία με εντολή του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος είχε ανακοινώσει μια «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» τα ξημερώματα, εν μέσω προειδοποιήσεων από παγκόσμιους ηγέτες ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει τον μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη από το 1945. Μέσα σε λίγα λεπτά από τη σύντομη τηλεοπτική ομιλία του Πούτιν, περίπου στις 5 το πρωί ώρα Ουκρανίας, ακούστηκαν εκρήξεις κοντά σε μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας του Κιέβου. Ηδη, ισχυρές εκρήξεις ακούγονται από το πρωί στο Κίεβο, στην Οδησσό και σε πολλές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας. Στην πρωτεύουσα, ακούστηκαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο και αμέσως μετά σειρήνες ασθενοφόρων. Οι κάτοικοι του Κιέβου αναζήτησαν ασφάλεια σε καταφύγια καθώς ακούστηκαν εκρήξεις έξω από την πόλη.

VIDEO: @CNN shows CCTV footage of tanks crossing the border from Belarus into Ukraine. pic.twitter.com/WzESae0bQV — Conflict News (@Conflicts) February 24, 2022

Το εύρος της ρωσικής επίθεσης φαίνεται να είναι τεράστιο

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε ότι η χώρα δέχθηκε επίθεση από πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους, με τη Ρωσία να φαίνεται να στοχεύει υποδομές κοντά σε μεγάλες πόλεις όπως το Κίεβο, το Χάρκοβο, η Μαριούπολη και η Ντνίπρο. Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωση μέσω Telegram, αναφέρει ότι επιθέσεις με ρουκέτες στοχεύουν ουκρανικά μαχητικά αεροσκάφη σε αεροδρόμιο έξω από το Κίεβο. Η κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας αναφέρει ότι έχουν εξαπολυθεί επιθέσεις εναντίον 10 ουκρανικών περιοχών, κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Για τουλάχιστον επτά «ισχυρές» αεροπορικές επιδρομές στο αεροδρόμιο Vasilkovsky έξω από το Κίεβο, όπου φυλάσσονται τα στρατιωτικά βομβαρδιστικά της Ουκρανίας, κάνει λόγο η διοίκηση του Κιέβου.

Εκρήξεις από ρουκέτες πυροβολικού φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό καθώς άρχισαν οι βομβαρδισμοί κοντά στη Μαριούπολη, σύμφωνα με βίντεο. Στη Μαριούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη στον τομέα του ανατολικού μετώπου με μισό εκατομμύριο κατοίκους, βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Εκεί αρκετοί κάτοικοι ανέφεραν ότι ακούγονται πυρά πυροβολικού από συνοικία στον ανατολικό τομέα της πόλης.

Πιο κοντά στο μέτωπο, στην Κραματόρσκ, ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις ισχυρές εκρήξεις. Εξακόσια χιλιόμετρα από εκεί, στη νότια Ουκρανία, στην Οδησσό, λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ακούστηκαν επίσης εκρήξεις. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε πριν από λίγο πως ρωσικές δυνάμεις έφθασαν και επιχειρούν πλέον στη Μαριούπολη και στην Οδησσό. Ανώτερος σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας είπε ότι φαίνεται ότι τα ρωσικά στρατεύματα ενδέχεται να κινηθούν σύντομα στο Χάρκοβο, το οποίο απέχει περίπου 20 μίλια από τα σύνορα.

ΥΠΕΞ Ουκρανίας: Ο Πούτιν μόλις ξεκίνησε μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία

Η «ευρείας κλίμακας εισβολή» της Ρωσίας στην Ουκρανία, επιβεβαιώθηκε από τον Ουκρανό ΥΠΕΞ, Ντμίτρο Κουλέμπα. «Ο Πούτιν μόλις ξεκίνησε μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία. Οι ειρηνικές πόλεις της Ουκρανίας βρίσκονται υπό επίθεση. Πρόκειται για έναν επιθετικό πόλεμο. Η Ουκρανία θα αμυνθεί και θα κερδίσει. Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να σταματήσει τον Πούτιν. Η ώρα για δράση είναι τώρα».

Ο Πούτιν ανακοίνωσε εισβολή στην Ουκρανία

Σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει την επίθεση, ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι «Δημιουργείται μια εχθρική αντι-Ρωσική στάση στα ιστορικά εδάφη μας». «Λάβαμε την απόφαση να διεξάγουμε μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση», είπε, κάτι που όπως σχολιάζει ο Guardian ισοδυναμούσε με κήρυξη πολέμου. Υποστήριξε ότι ήταν για την «αποστρατικοποίηση και αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας, απηχώντας ένα θέμα της προπαγάνδας του Κρεμλίνου, τον ψευδή ισχυρισμό ότι η κυβέρνηση του Κιέβου ελέγχεται από την ακροδεξιά. «Δεν σκοπεύουμε να καταλάβουμε την Ουκρανία», είπε και προχώρησε σε μια ανατριχιαστική προειδοποίηση σε άλλα έθνη. «Προς οποιονδήποτε θα σκεφτόταν να παρέμβει από έξω: αν το κάνετε, θα αντιμετωπίσετε συνέπειες μεγαλύτερες από όσες έχετε αντιμετωπίσει στην ιστορία. Έχουν ληφθεί όλες οι σχετικές αποφάσεις. Ελπίζω να με ακούτε», είπε.

Στο διάγγελμά του, την ίδια ώρα που συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι «οι συγκρούσεις μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων είναι αναπόφευκτες και ζήτημα χρόνου». «Η περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ και η χρήση του εδάφους της Ουκρανίας είναι απαράδεκτες», υπογράμμισε ο Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι «η ρωσική στρατιωτική επιχείρηση στοχεύει στην προστασία των ανθρώπων». Οι συνθήκες «απαιτούν αποφασιστική δράση από τη Ρωσία», συμπλήρωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Σε περίπτωση ξένης παρέμβασης, η Ρωσία θα ενεργήσει άμεσα»

Ο Πούτιν κάλεσε επίσης τους Ουκρανούς στρατιώτες να αφήσουν τα όπλα και να πάνε σπίτι τους, επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass. Ο Ρώσος πρόεδρος προσθέτει ότι «σε περίπτωση ξένης παρέμβασης, η Ρωσία θα ενεργήσει άμεσα». «Η ευθύνη για την αιματοχυσία θα είναι στα χέρια του ουκρανικού καθεστώτος», δήλωσε ο Πούτιν, τονίζοντας ότι «η απάντηση της Ρωσίας θα είναι άμεση αν κάποιος προσπαθήσει να επέμβει».

Παράλληλα, δήλωσε με νόημα προς τους Ουκρανούς ότι «οι πατέρες και οι παππούδες σας δεν πολέμησαν για να βοηθήσετε εσείς τους νεοναζί».

Explosions heard in the distance before sunrise in Kyiv, Ukraine. LATEST: https://t.co/Hq3CVT4l2t pic.twitter.com/87ZNAV2uf5 — ABC News (@ABC) February 24, 2022

Ρωσικό ΥΠΕΞ: Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας πλήττουν ουκρανικές στρατιωτικές υποδομές με όπλα υψηλής ακρίβειας

Και το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες πλήττουν στρατιωτικές υποδομές στην Ουκρανία με όπλα υψηλής ακρίβειας, ιδίως συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας, στρατιωτικά αεροδρόμια και αεροσκάφη. Το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι δεν βρίσκονται στο στόχαστρο επιθέσεων με το πυροβολικό ή με πυραύλους πόλεις ή περιοχές όπου ζουν άμαχοι.

Ρωσικά στρατεύματα και οχήματα εισέβαλαν στην Ουκρανία από τη Λευκορωσία

Φάλαγγα ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων με στρατιώτες εισβάλει στην Ουκρανία από μεθοριακό πέρασμα με τη Λευκορωσία, μεταδίδει το CCN. H φάλαγγα πέρασε από το μεθοριακό πέρασμα Σενκίβκα -Βεσέλοφκα στις 06:48 τοποική ώρα. Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει συγκεντρώσει μεγάλο αριθμο στρατευμάτων, οχημάτων και αρμάτων μάχης στη Λευκορωσία κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, όπου διεξήγαγαν στρατιωτικές ασκήσεις.

Δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι επιβάλει στρατιωτικό νόμο

Στρατιωτικό νόμο επιβάλει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την αιφνιδιαστική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώτερο στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας της κυβέρνησης του προέδρου Ζελένσκι, μεταδίδουν ότι το Κίεβο ετοιμάζεται να κηρύξει άμεσα στρατιωτικό νόμο σε όλη την επικράτεια.

Αμεση αντίδραση Μπάιντεν: «Η Ρωσία είναι η μόνη υπεύθυνη για τους θανάτους που θα προκαλέσει η εισβολή»

Μετά την ανακοίνωση Πούτιν για εισβολή στην Ουκρανία, η αντίδραση του Τζο Μπάιντεν ήταν άμεση, καταδικάζοντας τις επιθετικές κινήσεις της Ρωσίας. Συγκεκριμένα, ο Μπάιντεν με ανακοίνωσή του, καταδίκασε την «αδικαιολόγητη» -όπως τη χαρακτήρισε- επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι θα προκαλέσει «καταστροφικά δεινά και απώλειες ανθρωπίνων ζωών». Πρόσθεσε πως θα μιλήσει αργότερα σήμερα σχετικά με τις «συνέπειες» που θα έχει η εμπλοκή της Ρωσίας σε πόλεμο με την Ουκρανία.

«Οι προσευχές όλου του κόσμου είναι με τον λαό της Ουκρανίας απόψε, καθώς υφίσταται μια απρόκλητη και αδικαιολόγητη επίθεση από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Ο πρόεδρος Πούτιν επέλεξε έναν πόλεμο εκ προ μελέτης που θα φέρει καταστροφικές απώλειες ζωών και ανθρώπινο πόνο. Η Ρωσία είναι μόνη υπεύθυνη για τον θάνατο και την καταστροφή που θα επιφέρει αυτή η επίθεση, και οι ΗΠΑ, οι Σύμμαχοι και οι εταίροι τους θα απαντήσουν με ενωμένο και αποφασιστικό τρόπο. Ο κόσμος θα θεωρήσει υπεύθυνη τη Ρωσία».