Ουκρανία τώρα: Πολίτες τρέχουν να κρυφτούν στα καταφύγια

Δραματικές είναι οι στιγμές στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Τη στιγμή που εκρήξεις σημειώνονται σε Κίεβο, Οδησσό και Μαριούπολη, φοβισμένοι πολίτες όλων των ηλικιών τρέχουν στα διάφορα καταφύγια για να προφυλαχθούν.

Ukraine 🇺🇦 Kiev War Shelter 07:26 Am pic.twitter.com/JhbgoytVd3 — MAXX OLİVER (@maxxoliverny) February 24, 2022

Raw footage from a Chinese student showing locals taking refuge in an air raid shelter in the Ukrainian city of Kharkiv. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/qWXPglEgqt — CGTN (@CGTNOfficial) February 24, 2022

#Ukraine 🟥 Ukraine President Zelensky urged people to stay at home, but the roads out of Kiev began to be packed with cars soon after the airstrikes began Follow latest ⬇️https://t.co/VniQeb7KgI (Picture courtesy: Reuters) pic.twitter.com/YuPYHtmqZc — The Independent (@Independent) February 24, 2022

#Ukrainians lining up to join their military forces to defend their country from a further invasion by the #Putin Army. They have had enough of this. pic.twitter.com/cRebJEEakb — Michael (@MykhailoXPIH) February 23, 2022

Παρόλο που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους Ουκρανούς πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους, σε πολλές πόλεις της χώρας επικρατεί πανικός και στο Κίεβο οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι είναι μποτιλιαρισμένοι από οχήματα που εγκαταλείπουν την πόλη.

Την ίδια ώρα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν Ουκρανούς πολίτες να σπεύδουν να δηλώσουν εθελοντές για να βοηθήσουν τη χώρα τους.