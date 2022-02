Ερντογάν για Ρωσία: Η Τουρκία πήρε επίσημα θέση για την εισβολή στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απέρριψε τη στρατιωτική δράση της Ρωσίας στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη» σε τηλεοπτική ομιλία του.

«Αυτό το βήμα, το οποίο θεωρούμε αντίθετο με το διεθνές δίκαιο, είναι ένα πλήγμα για την περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνη», είπε ο Ερντογάν.

Ο Ερντογάν είπε ότι μίλησε νωρίτερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και επανέλαβε ότι υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

