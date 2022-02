Πρόεδρος Ισραήλ – Ελλάδα: Επίσκεψη μετά από πρόσκληση της ΠτΔ

Έπειτα από πρόσκληση της Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ελλάδα, την Πέμπτη 24/2. Ειδικότερα, στις 10:10 το πρωί ο Πρόεδρος του Ισραήλ θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στις 10:25 θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα λάβει χώρα η επίσημη Τελετή Υποδοχής, και στις 10:35 θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Αμέσως μετά, στις 11:00, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών και στις 11:50 ο Ιτσχάκ Χέρτζογκ θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις 13:00 είναι προγραμματισμένο επίσημο γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν του Προέδρου του Ισραήλ.

Στη συνέχεια, στις 14:45 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προέδρου του Ισραήλ με τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και στις 16:30 συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα.

Στις 17:30 ο Ισραηλινός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, ενώ στις 20:55 είναι προγραμματισμένη η αναχώρησή του.

Israeli President Isaac Herzog to officially visit Türkiye on 9 and 10 March, where he will meet with President Recep Tayyip Erdogan to improve bilateral relations between the two countries pic.twitter.com/J6sD1LPFEJ

— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 15, 2022