Δολοφονία μαύρου από λευκούς: Ιστορική καταδίκη στις ΗΠΑ

Ένοχοι και για «ρατσιστικό έγκλημα» κρίθηκαν την Τρίτη τρεις λευκοί Αμερικανοί, που έχουν καταδικαστεί επειδή πριν δύο χρόνια καταδίωξαν και σκότωσαν τον Αφροαμερικανό Αμάντ Άρμπερι που έκανε τζόγκινγκ. Ο Τράβις ΜακΜάικλ, 36 ετών, ο πατέρας του Γκρέγκορι ΜακΜάικλ, 65 ετών, και ο γείτονάς τους Γουίλιαμ Μπράιαν, ηλικίας 52 ετών, καταδικάστηκαν πέρυσι σε ισόβια κάθειρξη για τον φόνο του Άρμπερι από δικαστήριο στην πολιτεία της Τζόρτζια. Όμως αυτή η πρώτη δίκη δεν ασχολήθηκε με τη ρατσιστική διάσταση του εγκλήματος, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της δεύτερης δίκης ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης η οικογένεια του Άρμπερι βγήκε από το δικαστήριο και έκανε το σήμα της νίκης με τα χέρια της. «Πετύχαμε δικαιοσύνη για τον Αμάντ», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πατέρας του Μάρκους Άρμπερι. «Ήταν μια μακρά και δύσκολη μάχη», πρόσθεσε η μητέρα του Άρμπερι, η Γουάντα Κούπερ- Τζόουνς. «Πετύχαμε μια νίκη σήμερα, αλλά υπάρχουν πολλές οικογένειες που δεν τα έχουν καταφέρει», τόνισε. Στη διάρκεια της δίκης οι δικηγόροι της οικογένειας του Άρμπερι αναφέρθηκαν στις ιδιαίτερα βίαιες ρατσιστικές προσβολές που είχαν εκφράσει οι τρεις άνδρες στο παρελθόν. Σύμφωνα με την εισαγγελέα, ο Τράβις ΜακΜάικλ είχε για παράδειγμα χαρακτηρίσει τους Αφροαμερικανούς «εγκληματίες» και «πιθήκους», «άγριους και υπάνθρωπους».

Το σώμα των ενόρκων αποτελούνταν από οκτώ λευκούς, τρεις μαύρους και έναν ισπανόφωνο και συνεδρίασε για λιγότερο από μία ημέρα προτού καταλήξει στην απόφασή του.

