Βία κατά των γυναικών – Μαλαισία: Σάλος με δήλωση της… υπουργού Οικογένειας

Μια ανάρτηση στο Instagram ήταν αρκετή για να προκαλέσει την οργή της κοινής γνώμης στη Μαλαισία και όχι μόνο. Η Αναπληρωτής Υπουργός Οικογένειας και Γυναικών, Siti Zailah, μέσω της δημοφιλούς εφαρμογής πρότεινε στους Μαλαισιανούς άνδρες να μιλούν με τις συζύγους τους πριν προχωρήσουν στον ξυλοδαρμό τους. Φαίνεται πως η Siti Zailah δεν έχει κανένα πρόβλημα με την ενδοοικογενειακή βία, αρκεί αυτή να ξεσπά σε επίπεδα και όχι αμέσως πάνω στο θύμα. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Zailah συμβουλεύει τους άνδρες για το πώς θα αντιμετωπίσουν τις «απείθαρχες» συζύγους τους.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η σύζυγος στην αρχή πρέπει να αντιμετωπίζεται με διάλογο, με συζήτηση και νουθεσίες. Αν δεν πειθαρχήσει, τότε ο σύζυγος μπορεί στη συνέχεια να τη διώξει από τη συζυγική κλίνη για 3 μέρες για να την τιμωρήσει. Αν συνεχίσει να αντιδρά τότε μπορεί να προχωρήσει σε μερικά ήπια χτυπήματα (μαλακά χαστούκια και σπρωξιές) για να τη συνετίσει. Τώρα, το τι θα γίνει αν η γυναίκα δεν πειθαρχήσει και τότε, είναι άλλο ζήτημα. Αυτό, προφανώς, δεν αφορά την Υπουργό η οποία δίνει λύσεις μέχρι ένα σημείο – αυτό της «ήπιας βίας». Το συγκεκριμένο βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις της χώρας για τα δικαιώματα των γυναικών, οι οποίες πλέον της προσάπτουν ότι νομιμοποιεί την ενδοοικογενειακή βία, που έχει κηρυχθεί παράνομη με νόμο. Μάλιστα, ζητούν την παραίτησή της.

