Ντιέγκο Σιμεόνε – Ατλέτικο: Τέλος εποχής για τον Αργεντινό προπονητή;

Σε συζητήσεις με άλλους τεχνικούς βρίσκονται οι «ροχιμπλάνκος» που μοιάζουν να έχουν αποφασίσει πως δε θα συνεχίσουν με τον Ντιέγκο Σιμεόνε μετά το καλοκαίρι του 2022. Σημειώνεται πως ο Ντιέγκο Σιμεόνε ,τον Δεκέμβριο που μας πέρασε, «έκλεισε» 10 χρόνια στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Ντιέγκο Σιμεόνε κατά γενική ομολογία είναι ο άνθρωπος που αναμόρφωσε τους «ροχιμπλάνκος». Κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Ισπανίας, φτάνοντας σε δύο τελικούς Champions League, κατακτώντας δύο Europa League μεταξύ άλλων.

Όλα τα ωραία, κάποτε τελειώνουν όμως. Για τον «Τσόλο» η ολοκλήρωση αυτού του επιβλητικού κύκλου με τους Μαδριλένους, δεν αποκλείεται να έρθει το ερχόμενο καλοκαίρι. Κάτι που ανοιχτά πλέον μεταδίδουν οι Ισπανοί. Ο Αργεντινός έχει συμβόλαιο με την Ατλέτικο μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Η τραγική φετινή πορεία των «ροχιμπλάνκος», έχει πείσει τους ιθύνοντες του κλαμπ πως πλέον έχει επέλθει κορεσμός. Έτσι δύσκολα θα ολοκληρωθεί το συμβόλαιο. Στην χώρα της Ιβηρικής τονίζουν πως οι άνθρωποι της Ατλέτικο ήδη έχουν αρχίσει επαφές με άλλους προπονητές. Προκειμένου να είναι έτοιμοι για την επόμενη μέρα που πλησιάζει.

🚨 Atlético Madrid are talking to other coaches about the possibility of replacing Diego Simeone. This is the first time in more than a decade that this has happened at the club.

(Source: Cadena SER) pic.twitter.com/ZcV0is2kHA

