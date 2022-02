Ρωσία – Ουκρανία τώρα: Απέλαση αναπληρωτή πρέσβη των ΗΠΑ στη Μόσχα

Στην απέλαση του αναπληρωτή πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Μόσχα Μπαρτ Γκόρμαν, προχώρησε η ρωσική κυβέρνηση, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA Novosti, δίνοντας συνέχεια στον «πόλεμο νεύρων» Ρωσίας – Δύσης. «Η Ρωσία απέλασε τον Αναπληρωτή Αρχηγό Διπλωματικής Αποστολής (DCM) στη Ρωσία Μπαρτ Γκόρμαν. Ο Γκόρμαν ήταν ο δεύτερος σημαντικότερος αξιωματούχος στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα μετά τον πρεσβευτή και βασικό μέλος της ανώτερης ηγεσίας της πρεσβείας», δήλωσε ο Τζέισον Ρέμπχολτζ, εκπρόσωπος Τύπου της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ.

Η αμερικανική πρεσβεία χαρακτήρισε «παράλογη» την απέλαση, καθώς η βίζα του Γκόρμαν δεν έχει λήξει και ο χρόνος παραμονής του στη χώρα δεν έχει υπερβεί τα τρία χρόνια. Στο μεταξύ, νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρέσβης Τζακ Σάλιβαν επισκέφτηκε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ η Μόσχα ανακοίνωνε πως θα δημοσιοποιήσει την απάντησή της στην επιστολή των ΗΠΑ για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Σύμφωνα με το πρακτορείο RIA, η επίσκεψη του Σάλιβαν δεν κράτησε περισσότερα από 15 λεπτά, ενώ ακολούθησε επίσκεψη της Βρετανίδας πρέσβη, Ντέμπορα Μπρόνερτ.

Russia is expelling US deputy chief of mission Bartle Gorman at moment of extraordinary tension. Appears to be retaliation for US requirement that Russian diplomats who have been in US for longer than 3 years leave the country.

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) February 17, 2022