Βαν Τζέφερσον – Super Bowl: Έφυγε τρέχοντας χωρίς να πανηγυρίσει

Η περασμένη Κυριακή είναι μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ στη ζωή του ο Βαν Τζέφερσον. Ο άσος των Λος Αντζελες Ραμς έζησε μέσα σε λίγη ώρα δύο απίστευτα συναισθήματα. Το πρώτο ήταν ότι κατέκτησε το Super Bowl με την ομάδα του. Στην διάρκεια των πανηγυρισμών ήταν μαζί του τα δύο του παιδιά, καθώς η γυναίκα του ετοιμαζόταν να γεννήσει στο νοσοκομείο. Πήγε να παίξει τον σημαντικότερο αγώνα της ζωής του και μόλις πήρε αγκαλιά τα δύο του παιδιά, μια υπάλληλος της ομάδας τον ενημέρωσε πως η γυναίκα του γεννάει!

Ο ίδιος ήθελε να φύγει βιαστικά για το νοσοκομείο, με τα παιδιά του να… προσπαθούν να τον πείσουν να κάτσουν λίγο παραπάνω στο γήπεδο καθώς διασκέδαζαν με τους πανηγυρισμούς. Ο Τζέφερσον σίγουρα ήταν τυχερός καθώς ο τελικός γινόταν στο Λος Αντζελες, ειδάλλως θα μπορούσε να είχε χάσει είτε το Super Bowl, είτε την γέννηση του παιδιού του. Έζησε τελικά και τα δύο την ίδια ημέρα…

The moment Van Jefferson found out his wife was going into labor right after winning the Super Bowl ❤️ @brgridiron

(via @NFL)pic.twitter.com/ztrKqZLYpS

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 16, 2022