Σέρχιο Αγκουέρο καρδιά: Συγκλονίζει μιλώντας για την υγεία του

Δύο μήνες από την απόσυρση του από την ενεργό δράση, ο Αργεντινός επιθετικός Σέρχιο Αγκουέρο τόνισε ότι αισθάνεται πως η καρδιά του δεν λειτουργεί σωστά.

Το περασμένο καλοκαίρι ο «Κουν» πήγε στη Βαρκελώνη, έχοντας όνειρα ότι θα ζήσει μεγάλες στιγμές με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Οι πόνοι που ένιωσε στο στήθος στον αγώνα με την Αλαβές στις 30 Οκτωβρίου, όμως, έβαλαν πρόωρο τέλος στην καριέρα του, λόγω καρδιακής αρρυθμίας.

Ο Αγκουέρο ανακοίνωσε το «αντίο» του τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ τον περασμένο μήνα διέρρευσε ένα video που τον δείχνει να παίζει τένις. Πολλοί θεώρησαν ότι άφησε πίσω την περιπέτεια του και σταδιακά επιστρέφει σε φυσιολογικούς ρυθμούς.

Τα πράγματα, όμως, δεν είναι τόσο απλά, όπως ανέφερε ο ίδιος μιλώντας για την κατάσταση της υγείας του. Μάλιστα, εμφανίστηκε αρκετά προβληματισμένος, λέγοντας ότι: «Εάν προσπαθήσω να παίξω ποδόσφαιρο τώρα, θα μου κοπεί η ανάσα. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν θα μπορέσω ποτέ να ξανακάνω σπριντ. Απλά αισθάνομαι πως η καρδιά μου δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε».

Sergio Agüero opens up on his heart issues that forced him to retire in December. pic.twitter.com/RW68g9OtBt

— B/R Football (@brfootball) February 15, 2022