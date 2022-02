Ryanair Τζόκοβιτς: Άγριο τρολάρισμα

Η αεροπορική εταιρεία Ryanair τρόλαρε τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με μια ανάρτηση στο twitter που έγινε viral.

Αφορμή ήταν η συνέντευξη του διάσημου τενίστα -η πρώτη μετά την αποπομπή του από το Αυστραλιανό Open- στο BBC.

Ο Τζόκοβιτς υποστήριξε ότι καλύτερα μην ξαναπάρει ποτέ τρόπαιο στο τένις, παρά να αναγκαστεί να εμβολιαστεί.

Ο Σέρβος τενίστας θέλησε να διευκρινίσει ότι δεν πρέπει να τον ταυτίζουν με το αντιεμβολιαστικό κίνημα, καθώς ο ίδιος, όπως τόνισε, υποστηρίζει “το ατομικό δικαίωμα στην επιλογή”. “Ναι, αυτό είναι το κόστος που διατίθεμαι να πληρώσω”, αναφέρει στη συνέντευξή του, την πρώτη μετά τα γεγονότα της Μελβούρνης.

“Δεν είμαι αντιεμβολιαστής, αλλά θυσιάζω τα τρόπαια παρά να κάνω εμβόλιο”, είπε χαρακτηριστικά.

Ετσι, η Ryanair ανάρτησε στο twitter τη δήλωση του Τζόκοβιτς στο βρετανικό κανάλι και σχολίασε: “Δεν είμαστε αεροπορική εταιρεία, αλλά πετάμε αεροπλάνα…”.

We're not an airline but we do fly planes #Djokovic pic.twitter.com/wivO3L2dTp

— Ryanair (@Ryanair) February 15, 2022