Έμινεμ Super Bowl: Γονάτισε κι αποθεώθηκε

Ο Eminem φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα στον τελικό του Super Bowl κι αποθεώθηκε στα social media.

Κατά τη διάρκεια του σόου του ημιχρόνου στον τελικό του Super Bowl κι αμέσως μετά το Lose yourself, o Eminem γονάτισε και κράτησε το κεφάλι του.

Πρόκειται για ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης του Eminem προς τον Κάπερνικ και τη μάχη που δίνει τόσα χρόνια.

When the @NFL tells you not to take a knee during the halftime show. Thanks, @Eminem. #NFL @Kaepernick7 #TakeAKnee pic.twitter.com/wiqUPhXXNO

— Room Rater (@ratemyskyperoom) February 14, 2022