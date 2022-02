Πρίγκιπας Κάρολος κορονοϊός: Θετικός για δεύτερη φορά

Ο πρίγκιπας Κάρολος διεγνώσθη θετικός στον νέο κορωνοϊό σε τεστ στο οποίο υποβλήθηκε, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου προσβάλλεται από τον ιό. «Σήμερα το πρωί ο Πρίγκιπας της Ουαλίας διεγνώσθη θετικός στην COVID-19 και τώρα βρίσκεται σε απομόνωση», ανακοίνωσε το γραφείο του, προσθέτοντας ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις του για το υπόλοιπο της ημέρας. Ο 73χρονος Κάρολος είχε διαγνωστεί θετικός στον νέο κορωνοϊό και τον Μάρτιο του 2020 και αργότερα είχε δηλώσει ότι παρουσίασε μόνον ήπια συμπτώματα. Τότε έμεινε σε απομόνωση 7 ημέρες στην κατοικία του στο Μπέρκχολ στην Σκωτία προτού επιστρέψει στα καθήκοντά του.

Χθες, Τετάρτη, παρέστη σε δεξίωση του British Asian Trust στην οποία μεταξύ των άλλων προσκεκλημένων βρίσκονταν ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Ρίσι Σουνάκ και ο υπουργός Υγείας Σατζίντ Τζάβιντ. Ο πρίγκιπας Κάρολος σε βίντεο που κυκλοφορεί διακρίνεται, συνοδεία της Καμίλα να προσέρχεται χθες στην εκδήλωση, χωρίς μάσκες, να τον υποδέχονται οι υπουργοί και άλλα στελέχη με τους οποίος αντάλλαξε χειραψία και μίλησε χωρίς να κρατά κανείς τους αποστάσεις.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.

HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022