Πεθαμένη κάθεται σε καρέκλα: Βρέθηκε νεκρή μετά από δύο χρόνια

Το πτώμα μιας 70χρονης γυναίκας βρέθηκε στο σπίτι της στη βόρεια Ιταλία, δύο χρόνια μετά τον θάνατό της. Η Μαρινέλα Μπερέτα ζούσε μόνη της κοντά στη Λίμνη Κόμο στη Λομβαρδία. Το αποσυντεθημένο σώμα της βρέθηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή από πυροσβέστες της περιοχής μετά από παράπονα γειτόνων ότι ένα δέντρο είχε πέσει στον κήπο της ως αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης βλάστησης. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο SkyTg24, το οποίο επικαλείται το CNNi, το πτώμα της Μπερέτα βρέθηκε καθισμένο σε μια καρέκλα στο καθιστικό. Η αιτία θανάτου της παραμένει άγνωστη. Υπολογίζεται ότι αποχαιρέτησε τα εγκόσμια κάπου προς το τέλος του 2019, με βάλει την έκταση της αποσύνθεσης του σώματος.

Αυτή τη στιγμή η αστυνομία ερευνά αν υπάρχει κάποιος εν ζωή συγγενής, καθώς κανείς δεν είχε αναζητήσει τη γυναίκα όλο αυτό το διάστημα. Το πτώμα παραμένει στο νεκροτομείο, ενώ δεν έχει οριστεί ακόμη ο χρόνος της κηδείας. Ο δήμαρχος της περιοχής προσκάλεσε τους κατοίκους της πόλης να παραστούν στην κηδεία ενώ δήλωσε πως η τοπική κυβέρνηση θα αναλάβει την οργάνωση της κηδείας. Στο Facebook, η Έλενα Μπονέτι, υπουργός οικογένειας και ίσων ευκαιριών της Ιταλίας, θρήνησε τον μοναχικό θάνατο της Μπερέτα. «Αυτό που συνέβη στη Μαρινέλλα Μπερέτα στο Κόμο, η ξεχασμένη μοναξιά, πληγώνει τις συνειδήσεις μας», είπε. «Το να θυμόμαστε την ύπαρξή της είναι καθήκον μιας κοινότητας που θέλει να παραμείνει ενωμένη».

