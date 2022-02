Διαβολοβδομάδα ΟΥΚ: Τι είναι, γιατί έγινε πρωτοσέλιδο

Η Hell Week είναι περιβόητη ανά την υφήλιο εκπαιδευτική διαδικασία των υποψήφιων βατραχανθρώπων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Αλλά αυτή τη φορά η «διαβολοβδομάδα» των Navy Seals έγινε πρωτοσέλιδο για τους λάθος λόγους, αφού λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των σκληρών τεστ, άφησε την τελευταία του πνοή ένας υποψήφιος βατραχάνθρωπος. Ο 24χρονος Κάιλ Μάλεν πέθανε σε νοσοκομείο της περιοχής του Σαν Ντιέγκο, αφού προηγουμένως ανέφερε μαζί μ’ έναν άλλον εκπαιδευόμενο συμπτώματα μιας άγνωστης ασθένειας. Ο νεαρός άνδρας είχε ολοκληρώσει την πρώτη φάση αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων προς ένταξη στις Ομάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Γεννημένος στο Νιου Τζέρσι, ο υποψήφιος βατραχάνθρωπος είχε ενταχθεί τον περασμένο χρόνο στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και τον Ιούλιο ξεκίνησε την εκπαίδευση των SEAL στο Κορονάντο.

Our thoughts and prayers are with the family of Kyle Mullen, the Navy SEAL candidate from Manalapan who tragically died while in training in San Diego. He represented the very best of our state. pic.twitter.com/PazWqqxwjs

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) February 7, 2022