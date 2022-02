Σανκαρέ απειλές: Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού που αγωνίζεται στην Τουρκία ζητά βοήθεια

Απεγνωσμένο κάλεσμα βοήθειας, μέσω της πασίγνωστης γαλλικής εφημερίδας L’ Εquipe, έκανε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Γιουνούς Σανκαρέ και νυν της τουρκικής Γκιρεσούνσπορ, δηλώνοντας ότι απειλείται από τον πρόεδρό της και δεν είναι ασφαλής. Ο Σανκαρέ πήρε ο ίδιος τηλέφωνο μέσα από το αυτοκίνητό του την πασίγνωστη εφημερίδα της Γαλλίας και έκανε έκκληση για βοήθεια, δηλώνοντας ότι ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας απείλησε την ασφάλειά του, ενώ νωρίτερα βρήκε το σπίτι που διαμένει άδειο και με κομμένο το ρεύμα.

«Ανησυχώ πραγματικά για την ασφάλειά μου. Αυτή τη στιγμή είμαι στο αυτοκίνητό μου ακόμα, για να μπορώ να φορτίζω το τηλέφωνό μου επειδή μου άδειασαν το σπίτι, και κόπηκε το ρεύμα και το ίντερνετ στον χώρο μου. Απειλείται η ασφάλειά μου. Μετά από ένα ματς όλα άλλαξαν, δεν έπαιξα ξανά και μετά από λίγο ξεκίνησαν να μου βάζουν κάποια γελοία πρόστιμα. Έμεινα σιωπηλός.

Τελικά, μου ζήτησαν να μειώσω τον μισθό μου. Δεν δέχτηκα και ο πρόεδρος με απείλησε λέγοντάς μου: “Να ξέρεις ότι δύσκολα μπορώ να κρατήσω τους οπαδούς μας. Αν σου συμβεί κάτι, δεν είναι δικό μου πρόβλημα”», είπε ο Σενεγαλέζος μέσος.

Footage from Younousse Sankhare's home:

''As you can see there is no electricity, the president threatened me, let's see what will happen. They don't give me a training kit, I take what I can but I can't wash them. I haven't seen something like this in my life.'' https://t.co/WWUw9QWR9X

— Yakup Marufoglu (@MarufogluYakup) February 8, 2022