Χένρικσεν καρκίνος: Δεν ήθελα να χάσω σ’ αυτό το ματς

Ο 52χρονος Ρενέ Χένρικσεν, ο οποίος αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό από το 1999 μέχρι το 2005, μίλησε στην εκπομπή της Nova «Monday FC» και αφού αναφέρθηκε στην περιπέτεια της υγείας του με τον καρκίνο, θυμήθηκε όσα βίωσε στην Ελλάδα με το «τριφύλλι».

«Αυτή τη στιγμή είμαι καλά και ακολουθώ ένα πρόγραμμα σε δανέζικο νοσοκομείο. Πηγαίνει καλά, νιώθω γεμάτος ενέργεια και είναι κάτι όμορφο. Χρησιμοποίησα την εμπειρία που είχα από το ποδόσφαιρο και το αντιμετώπισα σαν να δίνω ένα ματς απέναντι στον καρκίνο. Όπως αντιμετώπιζα τους αντιπάλους μου, δεν ήθελα να χάσω. Πάντα είχα αυτό τον στόχο όταν αγωνιζόμουν και το ίδιο έκανα και με την υγεία μου. Δεν ήθελα να χάσω. Παράλληλα πολλοί άνθρωποι με βοήθησαν και με στήριξαν, ώστε να παλέψω τον καρκίνο».

«Έχω τόσες πολλές καλές αναμνήσεις, με συμπαίκτες, από το σύλλογο και από κόσμο που γνώρισα στην ιδιωτική μου ζωή στην Ελλάδα. Ακόμα και τώρα που έχουν μεγαλώσει τα παιδιά μου, έχουν δεθεί με την Ελλάδα και προσπαθούμε να ερχόμαστε κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολα τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας του κορωνοϊού, όμως λατρεύουμε τη χώρα».

«Προσπαθούμε πάντα να ερχόμαστε στην Κηφισιά, το προάστιο που έμενα στην Ελλάδα και εκεί μένουν και ορισμένοι πρώην συμπαίκτες μου. Επομένως προσπαθώ πάντα να πάω για ένα καφέ μαζί τους όταν είμαι στην Ελλάδα. Ξέρω αυτή την περιοχή και είναι όμορφο να επιστρέφεις σε μια περιοχή που γνωρίζεις. Επίσης πηγαίνουμε διακοπές στα νησιά, κάτι που είναι όμορφο. Πολύ όμορφο».

«Όταν πρωτοήρθα στην Ελλάδα, ο πρώτος μου προπονητής ήταν ο Κυράστας. Ήμουν τυχερός να συνεργαστώ δύο φορές μαζί του στο διάστημα που ήμουν στον Παναθηναϊκό. Φανταστικός προπονητής και ιδιαίτερος, ο οποίος ένωσε την ομάδα. Ερχόμασταν από διαφορετικές μεριές του πλανήτη και διαφορετική ποδοσφαιρική εκπαίδευση, όμως κατάφερε να ενώσει πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους και να δημιουργήσει μια πολύ δυνατή ομάδα και πορευτήκαμε στην ίδια κατεύθυνση. Έχω όμορφες εμπειρίες».

